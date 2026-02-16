Realizan velada astronómica en la Universidad de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con una charla científica, observaciones de cuerpos celestes y música, se realizó la Velada Astronómica de San Valentín, en el Observatorio ubicado en el Edificio Central de la Universidad de Guanajuato (UG).

Este evento marca simbólicamente el comienzo de las actividades programadas para el 2026 en el Claustro Académico “Ing. Miguel Izaguirre Mendoza”, conocido como Observatorio Astronómico “La Azotea”.

Así lo señaló el profesor investigador adscrito al Departamento de Astronomía de la UG, Dr. Héctor Bravo Alfaro, quien adelantó que, en este Observatorio, se tienen contempladas otras veladas astronómicas, charlas de divulgación científica y, próximamente, el inicio de la edición XVI del Curso de Astronomía.

Respecto a la Velada Astronómica de San Valentín, destacó que esta actividad formó parte de las iniciativas impulsadas por el Departamento de Astronomía en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ello, el eje temático de la conferencia fue “Mujeres en la ciencia y controversias de los Premios Nobel”, impartida por el Dr. Bravo Alfaro.

Durante la charla, el responsable del Observatorio Astronómico se refirió a los logros científicos de tres destacadas académicas: Marie Curie, Rosalind Franklin y Jocelyn Bell. Al abordar sus aportaciones, enfatizó la falta de reconocimiento que enfrentaron en su época. Asimismo, señaló que, si bien existen avances en la equidad de género en la ciencia, aún persisten retos importantes que como sociedad se deben afrontar.

Al término de la charla, se llevaron a cabo observaciones a través de telescopios. Con el apoyo de estudiantes del posgrado en Ciencias (Astrofísica), el público realizó observaciones de Saturno, Júpiter, la Nebulosa de Orión y el cúmulo estelar de las Pléyades.

La jornada de observación astronómica estuvo ambientada por el grupo Dynamic Floor, una comunidad que fusiona arte y música, incluyendo entre sus integrantes a egresados de la Licenciatura en Matemáticas de la UG.