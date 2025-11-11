Soltería en estos tiempos, ¿libertad o soledad?

México.- Este 11 de noviembre se celebra el día del soltero y cada vez es más común no tener pareja. Antes podía definirse como un estado de espera o búsqueda de un compañero de vida, ahora, la soltería es “vista como una elección que incluso puede ser tan satisfactoria como no serlo”. Pero, en estos tiempos, ¿es la soltería una ventaja o una desventaja?

Los compromisos ya son menos frecuentes y la frase “hasta que la muerte nos separe” ha quedado atrás. Al parecer, los matrimonios fueron suplantados por la unión libre y ésta a su vez por las relaciones abiertas y/o la soltería. Según el INEGI, en 2023 el 68.7 por ciento de las personas de entre 15 a 30 años estaban solteras. Las generaciones más jóvenes, como la Milenial (entre 1981 a 1996) y la Z (1997 a 2012), aparentemente, prefieren logros profesionales, enfocarse en sí mismos y experimentar antes que tener una relación.

La soltería es libertad, la psicóloga Bella DePaulo puede traer beneficios, en sus investigaciones en la Universidad de Harvard, destacó que este estado trae el desarrollo de características que se traducen en:

Elimina presiones sobre destinar recursos económicos a pasar tiempo con una pareja, así se pueden utilizar en otros ámbitos; ya sea ahorrando, en gustos propios, en educación, etcétera

Además de autonomía en las relaciones, es posible enfocarse en metas personales, estabilidad económica, crecimiento profesional y autoconocimiento

En adición a las “ventajas” propuestas por la psicóloga, en el mundo moderno, el concepto de ‘relación’ se redefine, el tiempo que podría invertirse en la otra persona, termina abriendo un sinfín de posibilidades, vivir con la etiqueta de “disponible”, permite experimentar relaciones abiertas o encuentros casuales

Aunque estar soltero ofrece libertad, también puede ser un camino solitario. La Universidad de Michigan reveló en un estudio que los adultos estadounidenses que no tienen una pareja perciben más críticas o expectativas no cumplidas tanto sentimentalmente como en planificación personal. Entre las desventajas están:

En un mundo tan expuesto a redes sociales y apps de citas, la constante visualización de la vida de las demás personas que sí tienen pareja o las interacciones superficiales en línea puede provocar un sentimiento de soledad, vacío e insuficiencia en uno mismo

El hecho de estar “abierto” a encuentros y relaciones abiertas también es exponerse a un mayor miedo al compromiso, enfermedades de transmisión sexual, confusión y autosabotaje en relaciones formales posteriores

Ser soltero no siempre significa triunfo en otros aspectos como profesionales y económicos, por lo que es posible que provoque frustración si aún sin pareja se logra una estabilidad en dichas facetas de la vida

Con todo y sus pros y contras, es importante destacar que el reto no es encontrar pareja o permanecer sin ella, sino disfrutar el periodo de soltería.