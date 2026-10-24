Socavón en la colonia El Cantador de Irapuato provoca que un automóvil quede atorado

El hundimiento se registró la mañana de este sábado en la calle Pascual Ortiz Tirado; vecinos reportaron que el hoyo es de grandes dimensiones

Redacción Notus24 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un automóvil quedó atorado en un socavón que se formó la mañana de este sábado sobre la calle Pascual Ortiz Tirado, en la colonia El Cantador, en Irapuato.

A través de una denuncia ciudadana, habitantes de la zona reportaron la presencia de un hoyo de grandes dimensiones en dicha vialidad, el cual habría provocado que un vehículo cayera en su interior.

De acuerdo con el reporte recibido, el automóvil tuvo que ser sacado del lugar durante la mañana. Los ciudadanos hicieron un llamado para que la situación sea atendida, debido al riesgo que representa el hundimiento para los automovilistas que transitan por la zona.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre posibles daños a la unidad ni sobre alguna intervención de las autoridades para reparar el socavón.

Redacción Notus24 octubre, 2026

Redacción Notus

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