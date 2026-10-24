PRI abierto a alianzas contra Morena, menos con MC: Alito Moreno

Guanajuato, Gunajuato.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiso verse como en sus viejos tiempos: recibió con banda y porras a su dirigente estatal –Alejandro Moreno-, quien sostuvo que están abiertos a alianzas “con tal de que no gane Morena”: mostró simpatías por panistas y arremetió contra Movimiento Ciudadano.

Alejandro Moreno –Alito- estuvo en la sede del priismo guanajuatense para presidir la nueva composición del Consejo estatal del tricolor en la entidad.

Tuvo una recepción emotiva en la que destacó el saludo con Mauricio Trejo Pureco, presidente municipal priista en San Miguel de Allende, así como diputados locales y federales, así como dirigentes estatales y municipales. Puso al sanmiguelense como ejemplo de buen gobernante priista.

Echó primero porras a su partido. Luego se fue contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), porque “México es un desastre, Morena destruye el país y son cínicos y corruptos y no tiene resultados; llegaron con muchas palabras al poder y engañaron con el no robar, no mentir y no traicionar. Cedieron el territorio del país a los cárteles y no les gusta que les digamos las cosas de frente”.

Afirmó que los morenistas están desesperados y eso provoca que agredan a toda voz disidente y por ello han emprendido “una persecución brutal contra los medios”. Añadió: “Morena se derrumba, no tiene capacidad para darle resultados a México”, para enumerar las obras realizadas por las dos administraciones cuatroteístas que, a su juicio, “han sido un fracaso”.

Respecto a las posibilidades de coalición con otros partidos, especialmente Acción Nacional PAN), afirmó que “el PRI siembre ha tenido una vocación aliancista” y aseveró que son necesarias las coaliciones “para que Morena no siga destruyendo al país y no gane la mayoría calificada en el Congreso de la Unión”.

El PRI está abierto a las alianzas, reitero, “pero también está listo donde puede competir solo”. Dijo que en seis o siete distritos y 16 o 17 municipios de la entidad su partido iría sin alianzas. No dio nombres, sólo recalcó que las coaliciones o las candidaturas únicas se determinarían “con base en la competitividad”, siempre y cuando cumplan una función “sacar a Morena, porque son un lastre, que no permitan que entren los cínicos y corruptos de Morena porque han hecho pacto con cárteles del crimen organizado y por eso son morenarcos”.

Añadió que el PRI ha gobernado con resultados y puso como ejemplo su gobierno en Campeche, para reiterar la acusación contra Morena de alianza con el narco y sentenciar: “los criminales sólo pueden estar en dos lugares: en la cárcel o en el cementerio”.

Como parte de su bancada representativa en el estado, estuvieron presentes el alcalde de Manuel Doblado, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes; el diputado federal Luis Gerardo Sánchez Sánchez, y la diputada local Ruth Tiscareño y el propio presidente de SMA Mauricio Trejo.

Loas al panismo

En la rueda de prensa habló de la amistad que tiene con el exgobernador y expresidente panista Vicente Fox, “con quien nos unen las coincidencias de defender a México contra Morena.

Insistió en que el PRI sigue abierto a una alianza con el PAN, mas no con Movimiento Ciudadano, al que acusó de ser “un satélite de Morena”. Cero coalición con MC, recalcó.

Añadió que admira y valora el trabajo de la gobernadora de Guanajuato, la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, al igual que al diputado local y exgobernador Juan Carlos Romero Hicks, con quien el PRI podría aliarse si fuera candidato a la presidencia municipal de la capital del estado.

Alito exigió la renuncien la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Guadalupe Taddei Zavala, por estar involucrada en escándalos de corrupción, y la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel Reyes, por “estar ligada con el narco”.

“Me podrán decir prianista –dijo-, pero ellos son morenarcos”.