Condenan a prisión a irapuatense; asesinó a su pareja en Floresta

El crimen ocurrió en agosto de 2025; el sentenciado pasará 28 años en la cárcel por feminicidio

Redacción Notus24 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Héctor Abel “N”, de 35 años de edad, fue sentenciado a 28 años de prisión por el delito de feminicidio, luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acreditara su responsabilidad en el asesinato de su pareja, ocurrido en el fraccionamiento Residencial Floresta, en Irapuato.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, la sentencia se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, mecanismo que permitió concluir anticipadamente el proceso penal sin llegar a la etapa de juicio oral.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la madrugada del 16 de agosto de 2025, cuando familiares de la víctima fueron alertados de que algo sucedía en el domicilio. Al llegar al inmueble, escucharon gritos de auxilio, por lo que el padre de la mujer ingresó a la vivienda por un balcón.

En el interior encontró al agresor junto al cuerpo de la víctima, quien presentaba múltiples heridas provocadas con un arma blanca en el tórax y el abdomen. Debido a la gravedad de las lesiones, la mujer perdió la vida en el lugar.

Según el reporte ministerial, Héctor Abel “N” intentó escapar y atacó con el cuchillo a los policías que acudieron al sitio; sin embargo, fue sometido y detenido.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial le impuso una multa y la obligación de cubrir la reparación del daño. También ordenó la suspensión de sus derechos político-electorales durante el tiempo que permanezca encarcelado y le negó beneficios legales sustitutivos de la condena.

Redacción Notus24 octubre, 2026

Redacción Notus

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