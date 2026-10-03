SMA reporta saldo blanco tras asistencia de 26 mil personas a eventos

San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende cerró con saldo blanco una jornada de alta concentración de personas, luego de desplegar dispositivos simultáneos de seguridad en la tradicional Alborada 2026, la Feria San Miguel de Allende y una corrida de toros realizada en la Plaza Norte.

En conjunto, los tres eventos reunieron aproximadamente a 26 mil 663 asistentes entre el viernes 2 y la madrugada del sábado 3 de octubre.

El mayor componente tradicional de la jornada fue la Alborada, que congregó a cerca de 8 mil personas en el Centro Histórico y concluyó sin incidentes de relevancia.

Durante esta celebración fueron remitidas 22 personas por diversas faltas administrativas. En todo el periodo operativo se registraron 29 remisiones, sin que se reportaran hechos que modificaran el balance general de seguridad.

La jornada incluyó además una corrida de toros en Plaza Norte, con alrededor de 3 mil asistentes, y actividades en el recinto de la Feria San Miguel de Allende, donde se contabilizaron 15 mil 663 personas. Ambos eventos concluyeron igualmente sin novedades relevantes.

El resultado da continuidad a la estrategia preventiva indic

San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende cerró con saldo blanco una jornada de alta concentración de personas, luego de desplegar dispositivos simultáneos de seguridad en la tradicional Alborada 2026, la Feria San Miguel de Allende y una corrida de toros realizada en la Plaza Norte.

En conjunto, los tres eventos reunieron aproximadamente a 26 mil 663 asistentes entre el viernes 2 y la madrugada del sábado 3 de octubre.

El mayor componente tradicional de la jornada fue la Alborada, que congregó a cerca de 8 mil personas en el Centro Histórico y concluyó sin incidentes de relevancia.

Durante esta celebración fueron remitidas 22 personas por diversas faltas administrativas. En todo el periodo operativo se registraron 29 remisiones, sin que se reportaran hechos que modificaran el balance general de seguridad.

La jornada incluyó además una corrida de toros en Plaza Norte, con alrededor de 3 mil asistentes, y actividades en el recinto de la Feria San Miguel de Allende, donde se contabilizaron 15 mil 663 personas. Ambos eventos concluyeron igualmente sin novedades relevantes.

El resultado da continuidad a la estrategia preventiva indicada por el presidente municipal Mauricio Trejo para atender eventos de alta concentración mediante planeación anticipada, presencia territorial, monitoreo y coordinación entre las distintas áreas de seguridad y emergencia.

Durante la operación participaron corporaciones municipales responsables de seguridad, Protección Civil, movilidad y fiscalización, además de la coordinación previamente establecida con autoridades estatales y federales.

La capacidad de mantener dispositivos simultáneos permitió atender en una misma jornada actividades tradicionales, recreativas y de entretenimiento en distintos puntos del municipio.

El balance final reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue de saldo blanco tanto en los eventos como en la operatividad cotidiana de San Miguel de Allende durante el periodo comprendido entre el 2 y el 3 de octubre.

El resultado convierte la prevención y la coordinación institucional en el principal dato de una jornada que combinó tradición, actividad turística y eventos masivos sin incidentes de consideración.

ada por el presidente municipal Mauricio Trejo para atender eventos de alta concentración mediante planeación anticipada, presencia territorial, monitoreo y coordinación entre las distintas áreas de seguridad y emergencia.

Durante la operación participaron corporaciones municipales responsables de seguridad, Protección Civil, movilidad y fiscalización, además de la coordinación previamente establecida con autoridades estatales y federales.

La capacidad de mantener dispositivos simultáneos permitió atender en una misma jornada actividades tradicionales, recreativas y de entretenimiento en distintos puntos del municipio.

El balance final reportado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue de saldo blanco tanto en los eventos como en la operatividad cotidiana de San Miguel de Allende durante el periodo comprendido entre el 2 y el 3 de octubre.

El resultado convierte la prevención y la coordinación institucional en el principal dato de una jornada que combinó tradición, actividad turística y eventos masivos sin incidentes de consideración.