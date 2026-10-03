El Pájaro Ortiz cierra festejo de aniversario en Pueblo Nuevo

Los neo poblanos cantaron y bailaron al ritmo del ex integrante de Cuisillos en el jardín principal Miguel Hidalgo

Redacción Notus3 octubre, 2026

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- El Pájaro Ortiz cerró con broche de oro la celebración de la fundación de Pueblo Nuevo. El pasado viernes en el jardín principal Miguel Hidalgo, el ex integrante de Cuisillos puso a bailar y cantar a los neo poblanos.

En la apertura del programa musical, se presentaron Los Caminantes, deleitando a los asistentes con sus grandes éxitos de antaño. El pájaro Ortiz finalizó el evento con un show en el que destacaron canciones como ‘Voy a danzar’, ‘No señor apache’ y ‘La quebradora’. Pese al clima lluvioso, la gente continúo disfrutando y conviviendo al ritmo del espectáculo.

Los festejos iniciaron con el tradicional desfile del 2 de octubre, en dónde participaron mil 918 personas de 40 contingentes e instituciones educativas públicas y privadas.

Posteriormente, se llevó a cabo una serie de actividades culturales y artísticas, el palo encebado, baile, fuegos artificiales y la banda La Grande.

Redacción Notus3 octubre, 2026

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