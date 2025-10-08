Se duerme chofer de bus urbano y choca en entronque de Las Teresas

Guanajuato, Guanajuato.- Una unidad de transporte público chocó contra el muro de contención de la carretera libre a Silao, cerca de Las Teresas, en la zona donde la vialidad se divide rumbo a El Laurel.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos SIMUB, quienes brindaron atención a los pasajeros. Un total de 41 personas fueron valoradas en el sitio y dos de ellas pasajeros fueron trasladados con lesiones leves para su atención médica. Se registró tráfico lento en la zona y afectó los horarios de entrada a las escuelas.

Una usuaria reportó que el chofer del autobús urbano involucrado en el accidente ocurrido esta mañana en la zona del rastro aparentemente se habría quedado dormido al volante. De acuerdo con su testimonio, en la unidad viajaban varios pasajeros, entre ellos su hija, estudiante, quien resultó con golpes leves.

La denunciante señaló además que, tras el percance, ninguna autoridad ni representante de la línea de transporte se hizo responsable de los pasajeros ni ofreció atención médica. Pregunta si, en estos casos, las empresas de transporte público están obligadas a cubrir gastos médicos o brindar acompañamiento a los usuarios afectados.