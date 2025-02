Síndico de San Felipe es acusado de “varios delitos”

San Felipe, Guanajuato.- La encargada de asuntos jurídicos de San Felipe, renunció al cargo, porque presuntamente ha sido víctima de humillaciones, hostigamiento laboral, actos misóginos, violencia política de género, verbal, psicológica, institucional y sexual por el síndico Arturo Luna.

La ahora ex funcionaría emitió un escrito de 8 cuartillas, donde explica que presuntamente el síndico hace uso de vehículo oficial con No. 405, llevándose a su domicilio particular dicha unidad para viajar a la ciudad de Guadalajara, junto con la Directora de Salud María Inés García Luna para trasladar a consultas médicas a un familiar del síndico, aunado a otro vehículo 383 adscrita a Desarrollo Rural para viajar a Guanajuato Capital durante días que no labora.

Alma Guerra dijo que Arturo Luna abusa de su jerarquía, porque solicita cálculos de finiquitos con la finalidad de despedir empleados municipales sin consentimiento, elaborar contratos y suministros sin el aval de Oficialía Mayor, realizar actos jurídicos en procesos particulares, además del uso de vales de gasolina también para uso personal sin tener control de dicho combustible.

