Joven de 18 quiere demandar a sus papás porque no le quieren dar dinero

Irapuato, Guanajuato.- “Voy a estudiar diseño y ser traductora, pero eso sí yo no voy hacer nada, porque a mis papás me deben mantener, sino los voy a demandar”, dijo Nancy una joven de 18 años, quien afirmó que ya sabe cómo iniciar un juicio contra sus papás, si ya no le quieren dar dinero.

La joven de Irapuato, vive en la zona centro de Irapuato y actualmente está por terminar la preparatoria; le gustan los corridos, jugar futbol y salir con sus amigas.

Nancy dijo que se encuentra preocupada, porque su mamá y su papá, le dijeron que era necesario que se pusiera a trabajar o bien que pudiera ayudar en las labores domésticas de su casa, aunque ella dijo “como vez que quieren que les ayude, yo todavía soy estudiante y voy a seguir estudiando”

El tema es que Nancy, comentó que no está para colaborar en su casa, porque eso no le toca a ella y por tanto ella aprendió que su único trabajo era ir a la escuela, “mi mamá quiere que me busque algo para mis gastos, pero eso no lo puedo hacer, ya el día que deje de trabajar voy a ver qué hago, ella sabe que si ya no me quiere apoyar la voy a demandar”.

La historia de Nancy es parecida a la de algunos otros jóvenes que al parecer el hecho de ser estudiantes los excluye de apoyar a sus padres en su hogar, debido a que no son tareas que les correspondan.

