Dicen que no habrá incrementos ni nuevos impuestos en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- El Ayuntamiento de la capital aprobó el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 con un pronóstico de ingresos de 1013 millones 406 mil 528 pesos con 76 centavos, que representa un incremento del cinco por ciento en relación con lo aprobado para el ejercicio fiscal 2025.

Tras aprobar en lo general la Ley de Ingresos y las Disposiciones Administrativas 2025, varios integrantes del Ayuntamiento hicieron algunas reservas en lo particular, las cuales fueron aprobadas en beneficio de la economía de las y los guanajuatenses.

Entre ellas destacó la propuesta de la presidenta municipal, Samantha Smith, para que la cuota base del servicio de agua potable no se incremente en un 4 por ciento como lo autorizó el Congreso del Estado, sino que dicho incremento sólo será del 2 por ciento, así como una ampliación al descuento del impuesto predial a dos meses, para enero el 15 por ciento y en febrero del 10 por ciento.

También se aprobó eliminar el cobro por servicios policiales en procedimientos judiciales, que se proponía como nueva contribución de mil seiscientos pesos; otorgar un descuento del 30 por ciento en el servicio de desazolve de fosas sépticas en escuelas rurales, así como un ajuste a las tarifas de estacionamientos municipales, que pasarían de 25 a 20 pesos para autos y de 60 a 40 pesos para autobuses.

Además, se aprobaron tres reservas en las facilidades administrativas y estímulos fiscales para otorgar descuentos a personas vulnerables, entre los que destaca el descuento del 50 por ciento para quienes tramiten constancias para acceder a alguna beca o programas asistenciales.

En materia de Disposiciones Administrativas, se aprobó que el costo de la entrada preferencial por internet al Museo de las Momias de Guanajuato, de 156 pesos, se homologue a 111 pesos como el costo en taquilla.

Se acordó otorgar un descuento del 50 por ciento por pronto pago en enero a comerciantes de mercados, locales de la Presa de la Olla, casetas de revistas y comerciantes de vía pública. De la misma manera, se aprobó mantener que todos los viernes de fin de mes, cuando no hay clases en las escuelas, la entrada a las deportivas sea gratuita para todas y todos los capitalinos.

Aprueban integración de SIPINNA y otros dictámenes

En la misma sesión del Pleno del Ayuntamiento y por unanimidad de votos, los ediles aprobaron la integración del Órgano Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para el Municipio de Guanajuato, cuyos integrantes rindieron protesta al cargo.

Se aprobó un dictamen de la Comisión de Obra Pública para regularizar el Programa de Obra Pública y Acciones Sociales 2025 e incorporar recursos por un millón de pesos, utilizados para trabajos de bacheo en la carretera Panorámica.

Asimismo, se aprobaron varios dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Desarrollo Institucional para modificar el presupuesto original autorizado e incluir recursos adicionales, entre los que destacan la aportación de 10 millones de pesos para hacer frente a los gastos extraordinarios del Festival Internacional Cervantino y 5 millones de pesos para el Festival del Día de los Muertos.