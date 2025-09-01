Sin robos a escuelas ni accidentes de estudiantes arranca ciclo escolar

Guanajuato, Guanajuato.- El dispositivo montado por la policía preventiva para -en coordinación con vecinos, padres de familia y docentes- vigilar durante las vacaciones a los planteles educativos del municipio, dio resultados: no hubo robos. Tampoco se registraron incidencias en el traslado de estudiantes a sus escuelas en el arranque del ciclo escolar 2025-2026 en la capital del estado.

El Gobierno Municipal implementó un operativo especial para garantizar un regreso seguro a las aulas en beneficio de estudiantes, madres, padres de familia y personal educativo. Desde antes de las ocho de la mañana de este lunes 1 de septiembre se activó el operativo especial en el que participó la Policía Preventiva y la Policía Vial, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El dispositivo incluyó vigilancia permanente en los centros escolares, especialmente en aquellos con mayor afluencia estudiantil. Elementos de la Policía Preventiva estuvieron a cargo de la seguridad en los alrededores de los planteles, mientras que la Policía Vial apoyó en dar orden al tránsito y el cruce seguro de peatones.

Como suele suceder para estas fechas, las principales vialidades del municipio tuvieron congestionamientos: boulevard Euquerio Guerrero, avenida Santa Fe, Paseo de la Presa, sectores de la carretera Panorámica y calles céntricas como Alonso y Juárez.

Las escenas de niños y niñas que lloraban al ser dejados por sus madres en las escuelas y algunos que llegaron tarde por el tráfico volvieron a aparecer, pero sin mayores contratiempos.