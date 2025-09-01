Cueramarenses se capacitan como reposteras

Cuerámaro, Guanajuato.- Harina, mantequilla, huevos, esencia de vainilla, además de chocolate y ralladura de naranja fueron mezclados por mujeres cueramarenses en el curso de repostería.

La dirección de desarrollo económico del municipio de Cuerámaro, en colaboración con el Instituto Estatal de Capacitación IECA, llevaron a cabo el curso repostería básica.

En el curso participan 21 alumnas del municipio las cuales durante cinco sesiones de cuatro horas aprenderán las técnica de repostería básica de la mano del Chef Servando Adrian Gutiérrez.

La graduación de este grupo será a finales del mes de septiembre en donde las alumnas mostrarán las creaciones que aprendieron a realizar.

Tal es el caso de Cecilia Aguirre quien dijo que decidió inscribirse al curso debido a que siente la necesidad de hacer algo, “no me hallo estando con las manos quieras” así que piensa que con esta actividad ocupa su mente, ocupa su tiempo, ocupa sus manos, además de que le dará la oportunidad de emprender un negoció.

Las alumnas cueramarenses tendrán la oportunidad de aprender los secretos básicos del

Pan para pasteles, además de la galletería, además conocerán los principios básicos de la panadería tradicional, así mismo las alumnas podrán conocer las técnicas de la pasta feite para repostería.

Así, en el total de las sesiones, las cueramarenses aprenderán y elaborarán veintiún deliciosos postres con las más diversas técnicas de la gastronomía y repostería mexicana.