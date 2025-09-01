Inician festejos patrios en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta municipal Samantha Smith, miembros del Ayuntamiento y del gabinete, develaron el Bando Solemne en tres puntos emblemáticos de la capital, el cual contiene los eventos con los que se conmemorarán los 215 años del inicio de la lucha por la Independencia de México y de esa manera iniciar los festejos del mes patrio.

En la explanada de la Alhóndiga de Granaditas se izó la bandera monumental, con un acto cívico y se reveló la cartelera de actividades y la alcaldesa dio un mensaje en el que habló sobre el sacrificio de las mujeres y hombres que nos dieron patria, y el valor de honrar su sacrificio.

El cronista de la ciudad, Eduardo Vidaurri Aréchiga reafirmó la importancia de comenzar las celebraciones en la explanada de la Alhóndiga, y compartió que “estas fiestas patrias deben fortalecer nuestro sentimiento patriótico y nuestra identidad. Deben ser como siempre un acto contra el olvido, y qué mejor que aquí en esta explanada que vio nacer prácticamente a México como una nación independiente”.

El contingente caminó hasta el Mercado Hidalgo para develar el segundo Bando Solemne y posteriormente recorrieron la avenida Juárez hasta llegar al edificio de Presidencia Municipal, donde realizaron el tercer acto con el que dieron por inauguradas las fiestas patrias.