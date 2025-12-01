Sin permiso del INAH, colocan árbol navideño de refresquera en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Sin el correspondiente permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia y sin respeto a los lineamientos de imagen de una ciudad que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, la empresa refresquera Coca-Cola colocó un árbol navideño en pleno centro urbano, frente al teatro Juárez y el Jardín de la Unión.

Integrantes de organizaciones y de la comunidad cultural capitalina, pues consideran que esa imagen choca con la identidad visual del entorno, máxime que tiene adornos con el logo de la empresa refresquera, lo que constituye un acto de comercialismo.

Carlos Arce, integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, posteó:

“PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.- ¿Dónde anda el INAH? Si no interviene la imagen de la ciudad acabará vendida a anunciantes, puestos de fritangas y changarros que se caigan con sus moches. El mundo Navarro-Smith en todo su apogeo”.

Luis Miguel Rionda, profesor universitario y ahora activista político, preguntó: “¿Cuánto habrá pagado la refresquera por este anuncio tan agresivo?”

El ciudadano Scott Goldstein, residente en Estados Unidos, pero con activismo cultural en la capital, publicó:

“Samantha Smith ¿Coca Cola en el árbol de navidad? ¿En serio? Además de ser de muy mal gusto en la plaza principal de Guanajuato, este es un pésimo mensaje para un lugar donde la adicción a los refrescos ya es un problema. ¿Por qué permitirían esto? ¡Cambien ya!”

Desde el pasado mes de junio, la delegada del INAH en Guanajuato, Olga Adriana Hernández Flores, manifestó que ninguna de las estatuas ubicadas en el centro histórico de la capital cuenta con permiso para colocarse, incluyendo aquellas que llevan años instaladas, como la réplica de La Giganta, del artista José Luis Cuevas.

Sin embargo, reconoció que, debido al tiempo que algunas llevan en el sitio, se considerará dejarlas en su lugar. No obstante, las nuevas esculturas del artista Capello, colocadas en la Plaza de la Paz y la plaza de Las Ranas, están bajo revisión y se buscará llegar a un acuerdo con el municipio.

En ese lapso, las esculturas de toros, obras del artista guanajuatense, fueron retiradas de la Plaza de la Paz, pero en su lugar colocaron dos leones. Ambas figuras han sido bien recibidas por visitantes y locales, pero el INAH considera que afectan la visibilidad del lugar, especialmente la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato.

Las esculturas, por ser obras de arte, han permanecido y el INAH ha tolerado su permanencia; ahora -empero- se encuentra una decoración temporal, pero que tiene un contraste todavía mayor que los leones, La Gigante y el Tuno, ubicados en pleno centro histórico.

Hasta ahora la postura de la presidencia municipal es mantenerla por tratarse de un adorno temporal.

Lo anterior contrasta con dos datos: el 8 de diciembre se festeja un aniversario más de la declaratoria de la ciudad de Guanajuato como Patrimonio Cultural de la Humanidad y Samantha Smith presidirá en 2026 la agrupación nacional de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.