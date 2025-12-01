Protestan comerciantes desalojados de la av. Miguel Alemán

León, Guanajuato.- Con el apoyo de David Martínez Mendizábal y Hades Aguilar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), comerciantes de la agrupación Comerciantes Unidos por La Josefa, se manifestaron en la presidencia municipal.

Se trata de personas vendedoras que fueron retiradas de la avenida Miguel Alemán. Tuvieron una reunión con Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta ,municipal, para solicitar sean reubicados en otra zona donde puedan ofertar sus productos.

Fueron alrededor de 80 vendedores que hicieron plantón al mediodía. Es un grupo independiente de los 250 vendedores que conforman la Unión de Comerciantes de la Miguel Alemán y Belisario Domínguez, quienes se presentaron el lunes 23 de junio.

Una de las comerciantes afectadas explicó que el grupo está conformado por vendedores de calles aledañas a la avenida Miguel Alemán y que también fueron afectados.

Tras la reunión, el municipio informó que se contó con la participación del secretario del Ayuntamiento, Pablo Arturo Elizondo; el secretario de Seguridad, Jorge Guillén Rico; y el secretario de Infraestructura, Israel Martínez Martínez, entre otros funcionarios. Sólo informaron que acordaron llevar a cabo una mesa de trabajo en la que los comerciantes presentarán propuestas de reubicación en zonas que cumplan con la normatividad vigente en materia de comercio y seguridad.

Además, dichas propuestas serán analizadas y se mantendrá el diálogo.