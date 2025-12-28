Silao: identifican a adolescente que murió en accidente de moto

Silao, Guanajuato.- El pasado 27 de diciembre, dos motociclistas perdieron el control y cayeron cuando pasaban un tope sobre la avenida Ramal de Guanajuato, en Silao. Uno de ellos resultó ileso, pero el otro murió. La víctima mortal fue identificada como Carlos de 15 años y se estima que el accidente ocurrió poco antes de la media noche, muy cerca de su domicilio.

De acuerdo con testimonios, el exceso de velocidad fue el factor que desencadenó el trágico deceso. Un traumatismo en el cráneo tras caer en el filo de la banqueta provocó su muerte, mientras que su acompañante no tuvo heridas de gravedad. Carlos fue identificado rápidamente por familiares y amigos.

Las autoridades acordonaron el área y dieron aviso a Fiscalía General y SEMEFO para la realización protocolaria de la carpeta de investigación y el traslado del cuerpo para su posterior necropsia.