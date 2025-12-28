Silao: identifican a adolescente que murió en accidente de moto

Sobre la avenida Ramal de Guanajuato, Carlos de 15 años y su acompañante perdieron el control de su motocicleta; él falleció, mientras que el otro joven resultó ileso

Redacción Notus28 diciembre, 2025

Silao, Guanajuato.- El pasado 27 de diciembre, dos motociclistas perdieron el control y cayeron cuando pasaban un tope sobre la avenida Ramal de Guanajuato, en Silao. Uno de ellos resultó ileso, pero el otro murió. La víctima mortal fue identificada como Carlos de 15 años y se estima que el accidente ocurrió poco antes de la media noche, muy cerca de su domicilio.

De acuerdo con testimonios, el exceso de velocidad fue el factor que desencadenó el trágico deceso. Un traumatismo en el cráneo tras caer en el filo de la banqueta provocó su muerte, mientras que su acompañante no tuvo heridas de gravedad. Carlos fue identificado rápidamente por familiares y amigos.

Las autoridades acordonaron el área y dieron aviso a Fiscalía General y SEMEFO para la realización protocolaria de la carpeta de investigación y el traslado del cuerpo para su posterior necropsia.

Redacción Notus28 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información