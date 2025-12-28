Despide 2025 y abraza el 2026 con nuevas metas

Guanajuato.- El fin de otro año se acerca y con ello surgen nuevas metas, deseos y aspiraciones. En México y muchos países de Latinoamérica, la llegada de año nuevo se recibe con una serie de tradiciones con las que se auguran viajes, amor, dinero y otros beneficios.

Entre los rituales más efectivos se encuentran varios elementos involucrados, desde maletas hasta el “burrito de la abundancia” no pueden faltar.

Pasear con tu maleta

Si tu propósito es conocer el mundo o finalmente hacer viajes que llevas años postergando, es preferible La maleta representa tu deseo de romper la rutina y explorar nuevos horizontes.

A la medianoche, toma una maleta y sal a caminar a la calle o da vueltas por toda tu casa. En algunos casos corren para asegurar que sus viajes sean rápidos y frecuentes.

Personaliza tu maleta para darle más poder. Pon dentro una imagen o bandera del destino que sueñas visitar. Mientras caminas, visualízate ya en ese lugar.

Pedir deseos mientras comes las 12 uvas

Es un ritual clásico que no puede faltar en ninguna mesa mexicana. Representa la esperanza de que cada mes del nuevo año sea próspero.

Debes comer 12 uvas justo antes de que el reloj marque las 12:00. Cada una representa un deseo.

Para que no agarren las prisas, haz tu lista de 12 deseos con anticipación y así saborear cada uva con calma.

El borreguito de la abundancia para que nunca te falte dinero

Transmitido de generación en generación, este amuleto es un símbolo de fertilidad y éxito en las finanzas. El borrego es visto como el fruto del trabajo duro y la recompensa económica.

Coloca un borreguito de lana o cerámica cerca de la puerta principal de tu casa el 31 de diciembre.

Para “activar” su energía, ponle una moneda o billete en el lomo o alrededor. Asegúrate de que esté en un lugar limpio y visible para que la energía de la abundancia fluya sin obstáculos.

Colocarse debajo de la mesa para encontrar el amor

Si buscas a esa persona especial para compartir momentos felices, este es el ritual más popular entre solteros y creyentes del romance.

Durante las primeras campanadas del 1 de enero, debes meterte debajo de la mesa. Los fieles a este ritual aseguran que debes hacerlo con la certeza absoluta de que el amor tocará a tu puerta este año.

Calzones de colores para atraer.

El color que elijas para tu ropa interior simboliza lo que quieres atraer. Estrenar esa noche simboliza un nuevo comienzo desde cero.

Significado:

Rojo: Pasión y amor puro.

Amarillo: Dinero, éxito y fortuna económica.

Verde: Salud y esperanza renovada.

Blanco: Paz, calma y armonía espiritual.

Azul: Estabilidad emocional y tranquilidad.

Para potenciar su efecto, lo ideal es que la prenda sea regalada. Si buscas atraer varias cosas, puedes usar una prenda que combine tonos o usar detalles de distintos colores.