“Si volviera a nacer, volvería a ser bombero”

José Reyes Barajas Medina.ñ Foto Antonio Barajas José Reyes Barajas Medina . Foto Antonio Barajas José Reyes Barajas Medina. Foto Antonio Barajas

Salamanca, Guanajuato. José Reyes Barajas Medina es un hombre de 70 años que gran parte de su vida se la ha dedicado dar a los demás ayuda, protección y seguridad de manera voluntaria como bomberos en Salamanca.

El bombero que desde hace años ha mezclado su trabajo como repartidor en una fábrica de salsas, relató que:

“en una ocasión llamaron de la comunidad de Cárdenas que se había suscitado un incendio de pacas, alrededor de 3 mil pacas, afortunadamente se llegó rápido a pesar de la lejanía, logrando controlar el incendio en poco tiempo y salvando la mitad de las pacas y algunos edificios cercanos y a la semana del siniestro volvieron a llamar las mismas personas, pero en esta ocasión para invitar a los bomberos que participaron a una comida de agradecimiento. Asistimos y el recibimiento fue sorprendente, nunca nos habíamos sentido tan importantes, la familia a pesar se a ver sido afecta por la pérdida de la mitad de sus pacas, se desbordaba en atenciones con los bomberos, se sentían agradecidos”.

El salamantino padre de 4 hijos, dijo que ingreso a los bomberos, porque recibió la invitación por un amigo y patrón que tenía en ese entonces, detallando que desde el principio le gusto la adrenalina de escuchar la sirena del camión, el peso del uniforme y la aventura de ayudar.

Entre las anécdotas que José Reyes contó dijo que algunas no han sido tan agradables, al relatar que “hace un año en plena colecta de bomberos, estaba a cargo del puesto de colecta ubicado en el crucero que hacen las avenidas Clouthier y Bicentenario, cuando de repente dos sujetos nos asaltaron, llevándose los botes del dinero recaudado ese día”.

Finalmente el “héroe urbano” dijo que “a lo largo de mi vida he tenido muchos trabajos, de todo tipo, desde granjero hasta electricista, algunos no tan agradables como otros, pero creo que si volviera a nacer, volvería a ser bombero, pero sobre todo la gran motivación es poder seguir ayudando a la ciudadanía, me da una gran satisfacción ayudar a los que lo necesitan”.