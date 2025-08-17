Sentencian a más de 39 y 47 años de prisión a responsables de desaparición en Irapuato

Irapuato, Guanjuato.- La Fiscalía General del Estado, a través del Ministerio Público, obtuvo cárcel para VÍCTOR HUGO “N” y ABRAHAM ISAÍ “N”, encontrados penalmente responsables del delito de desaparición cometida por particulares, derivado de hechos ocurridos en el mes de abril de 2023, en la ciudad de Irapuato.

Como resultado de la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía, el órgano jurisdiccional impuso una pena de cárcel de 39 años y 22 días de prisión para ABRAHAM ISAÍ “N”, alias “el burro”. Por su parte, VÍCTOR HUGO “N”, alias “el kalimba”, fue sentenciado a 47 años y 7 meses de prisión, en virtud de la existencia de otro delito.

Ambos deberán cubrir, además, el pago correspondiente por concepto de reparación del daño a favor de los familiares de la víctima.

El 30 de abril de 2023, entre las 00:00 y 01:00 horas, la víctima se encontraba en un domicilio del fraccionamiento Expo Fresas, en la ciudad de Irapuato. Al lugar arribaron los agresores, quienes la obligaron a salir del edificio.

Una vez en el exterior, los agresores llevaron a la víctima hacia las vías del tren, ubicadas en la parte posterior del fraccionamiento y desde ese momento no se supo sobre su paradero hasta un mes después, el 30 de mayo de 2023, que la víctima fue localizada sin vida en un contexto de

hallazgo dentro de un domicilio de la colonia Vía II, en el municipio de Silao.

Con investigación científica, trabajo de inteligencia y litigación, se logró acreditar ante el Juez la responsabilidad de los acusados, culminando en una sentencia que reafirma el compromiso de esta institución con la justicia y el respeto a los derechos de las víctimas.