Irapuato conmemora el Día del Peatón con acciones para una movilidad segura

Irapuato, Guanajuato.- Este domingo se conmemora el Día del Peatón, una fecha para reflexionar sobre la importancia del papel de las personas en la movilidad urbana y reconocer los avances que el Gobierno Municipal ha impulsado para priorizar a las personas peatonas.

En Irapuato, el peatón es considerado el centro de la movilidad, por ello se han implementado obras que buscan consolidar una ciudad moderna, segura y accesible. Entre estas acciones destacan la instalación de 20 cruces seguros y señalizados en puntos estratégicos, las mejoras en banquetas del Centro Histórico y la creación de nuevas áreas peatonales en avenidas principales. Estas iniciativas buscan hacer del caminar una experiencia más segura, cómoda y placentera.

¿Cómo ser un buen peatón?

Con el objetivo de fortalecer la cultura vial y garantizar una convivencia armónica, se recomiendan las siguientes acciones:

1. Utilizar los pasos peatonales en cruceros señalizados y respetar los semáforos.

2. Mantener la atención y evitar distracciones, como el uso del celular al cruzar.

3. Caminar por las banquetas, respetando siempre los espacios viales.

4. Ser visible, usando ropa clara o reflectante en condiciones de poca luz.

5. Respetar a otros peatones y las indicaciones del personal de Tránsito.

Con estas medidas y con las acciones que se impulsan desde la Administración Municipal encabezada por la presidenta Lorena Alfaro García, Irapuato reafirma su compromiso de construir calles seguras y pensadas en la gente, para que caminar sea una opción confiable y agradable en la ciudad.