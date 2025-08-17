Recuperan tráiler robado y detienen a presunto responsable en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Mediante un operativo de localización con el uso de la tecnología de cámaras lectoras de placas del C4 instaladas en arcos carreteros, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) de Irapuato, se interceptó un tráiler con reporte de robo y se logró la detención de un sujeto presuntamente relacionado con este hecho.

Al Sistema de Emergencias 9-1-1, en el que se denunció que el tráiler había sido robado con violencia durante la madrugada del 19 de julio, cuando se perdió comunicación con el operador de la unidad.

En consecuencia, el vehículo fue detectado circulando sobre el Libramiento Sur, a la altura del fraccionamiento Villa San Ángel, donde mediante una intervención inmediata de oficiales de la Policía Municipal se logró detener a Raúl N, de 24 años de edad, a bordo de la unidad.

De acuerdo con información de plataformas oficiales, el detenido cuenta con historial criminal con seis ingresos por diversos delitos y faltas administrativas como riña, intoxicación, ingerir bebidas embriagantes, ser agresivo y detentar un vehículo con reporte de robo.

El asegurado y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

La SSCM de Irapuato refrenda su compromiso de trabajar en coordinación operativa, fortaleciendo el uso de la tecnología para combatir al crimen y proteger a la ciudadanía de Irapuato.