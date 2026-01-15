Sentencian a 60 años de prisión a mujer por secuestro agravado en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de MARÍA DEL ROSARIO “N”, al acreditarse plenamente su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una madre y sus dos hijos menores de edad.

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2013, aproximadamente a las 08:00 horas, cuando las víctimas se trasladaban en una camioneta con rumbo al municipio de Villagrán, Guanajuato. Durante el trayecto, fueron interceptadas, obligándolas a subir a un vehículo y posteriormente les exigieron el pago de dos millones de pesos como rescate.

En el transcurso de la privación ilegal de la libertad, una de las acompañantes fue liberada; sin embargo, la madre y sus dos hijos menores continuaron retenidos. Posteriormente, los agresores separaron a los menores: uno de ellos fue dejado en la ciudad de Salamanca con la instrucción de informar a su familia sobre la exigencia económica, mientras que el otro menor permaneció privado de la libertad, siendo trasladado y retenido en diversos lugares bajo constante vigilancia.

Derivado de las investigaciones realizadas por esta Fiscalía, se reunieron y presentaron ante la autoridad judicial los elementos de prueba suficientes para demostrar la participación de MARÍA DEL ROSARIO “N” en los hechos, lo que permitió al órgano jurisdiccional dictar una sentencia condenatoria ejemplar.