Pide Hades Aguilar suspender el aumento del costo del pasaje en Salamanca

Exhortó al alcalde César Prieto a reorientar el servicio que en noviembre pasó a 12 pesos y 8 pesos para tarifa preferencial

Velio Ortega15 enero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- La diputada morenista Hades Aguilar Castillo presentó en la Diputación Permanente un punto de acuerdo para exhortar al presidente municipal de Salamanca, César Prieto -del mismo partido-, para que adopte de manera inmediata las acciones necesarias para reorientar el servicio de transporte público urbano, que en noviembre de 2025 pasó de 10 a 12 pesos y en el caso de la tarifa preferencial de 6 a 8 pesos.

Hades Aguilar, quien representa al distrito local XIV de Salamanca y aspira a ser candidata a la presidencia municipal de esa localidad, pidió que se inicien los estudios técnicos, financieros, legales y de impacto social para evaluar la transición, total o parcial, a un modelo público o mixto del transporte urbano. Dijo:

“Me preocupa que Salamanca paga una de las tarifas más altas del estado en proporción a la calidad del servicio que los concesionarios no han atendido. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando León paga una tarifa preferencial más baja y Guanajuato capital también”.

Pidió pide que se suspendan nuevos incrementos tarifarios hasta que existan mejoras verificables en calidad, seguridad, frecuencia, cobertura y accesibilidad, con indicadores públicos y evaluación ciudadana; y que se hagan públicos los costos reales de operación, subsidios, compromisos con concesionarios y proyecciones financieras.

Argumentó que el esquema actual sigue dependiendo de concesionarios privados, cuyos compromisos históricos de modernización, accesibilidad, trato digno y cumplimiento de rutas han sido reiteradamente cuestionados por la ciudadanía, sin que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas o sanciones por incumplimiento.

Reiteró hacer una transición hacia un modelo de operación pública o mixta del transporte público en Salamanca se justifica por razones técnicas, sociales, económicas y de transparencia como control tarifario real y sostenible que evite incrementos desproporcionados basados exclusivamente en la lógica de rentabilidad privada; transparencia absoluta en la operación y uso de recursos públicos, eliminando la opacidad característica de los esquemas concesionados; mejor planeación de rutas con enfoque social; profesionalización del servicio y mejores condiciones laborales para operadores; acceso universal efectivo mediante políticas de gratuidad o tarifas diferenciadas para grupos vulnerables y unidades con diseño universal; entre otros.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial para su estudio y dictamen.

Velio Ortega15 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información