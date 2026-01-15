Salud estatal refuerza atención en crisis psicológica con línea 24/7 y chat digital

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Estado brinda contención emocional y atención oportuna ante padecimientos de salud mental a través de la Línea de Atención a Crisis Psicológica y de su plataforma digital de chat, como alternativas accesibles y permanentes para la población.

Ambos canales ofrecen apoyo ante situaciones como ansiedad, depresión, riesgo suicida, violencia y adicciones, y son atendidos por profesionales de la salud altamente capacitados, con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

Durante el año 2024 se otorgaron 4 mil 948 atenciones a través de la línea telefónica 800 290 0024; mientras que en 2025 se registraron 4, 887 servicios por crisis psicológica y 3,387 atenciones de chat en el espacio https://dinamicamente.guanajuato.gob.mx/

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, informó que el objetivo de estos servicios es brindar apoyo inmediato, contención emocional y primeros auxilios psicológicos, contribuyendo a la estabilización de las personas que atraviesan una crisis.

La edad promedio de quienes solicitan atención es de 35 años, principalmente por temas relacionados con ansiedad, adicciones, depresión, ideación suicida y violencia, canalizándose también a las distintas unidades de la Secretaría de Salud cuando se requiere atención presencial.

Cabe mencionar que de manera permanente, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental opera una red de servicios gratuitos incluye 9 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) y el Centro de Atención Integral en Adicciones (CAIA), donde 139 profesionales de la salud brindaron atención en 2025 a 4,867 personas y sus familias.

Adicionalmente se cuenta con 377 psicólogos y 36 psiquiatras en 177 unidades de salud, donde se realizaron 268,688 acciones preventivas, impactando a 651,560 personas.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud refrenda su compromiso de cuidar la salud mental de la población, acercando servicios profesionales, gratuitos y oportunos a quien más lo necesita.