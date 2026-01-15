Salud estatal refuerza atención en crisis psicológica con línea 24/7 y chat digital

La Secretaría de Salud de Guanajuato reporta más de 13 mil atenciones en 2024 y 2025 por ansiedad, depresión, riesgo suicida y adicciones, a través de servicios gratuitos y permanentes

Redacción Notus15 enero, 2026

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud del Estado brinda contención emocional y atención oportuna ante padecimientos de salud mental a través de la Línea de Atención a Crisis Psicológica y de su plataforma digital de chat, como alternativas accesibles y permanentes para la población.

Ambos canales ofrecen apoyo ante situaciones como ansiedad, depresión, riesgo suicida, violencia y adicciones, y son atendidos por profesionales de la salud altamente capacitados, con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

Durante el año 2024 se otorgaron 4 mil 948 atenciones a través de la línea telefónica 800 290 0024; mientras que en 2025 se registraron 4, 887 servicios por crisis psicológica y 3,387 atenciones de chat en el espacio https://dinamicamente.guanajuato.gob.mx/

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, informó que el objetivo de estos servicios es brindar apoyo inmediato, contención emocional y primeros auxilios psicológicos, contribuyendo a la estabilización de las personas que atraviesan una crisis.

La edad promedio de quienes solicitan atención es de 35 años, principalmente por temas relacionados con ansiedad, adicciones, depresión, ideación suicida y violencia, canalizándose también a las distintas unidades de la Secretaría de Salud cuando se requiere atención presencial.

Cabe mencionar que de manera permanente, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental opera una red de servicios gratuitos incluye 9 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) y el Centro de Atención Integral en Adicciones (CAIA), donde 139 profesionales de la salud brindaron atención en 2025 a 4,867 personas y sus familias.

Adicionalmente se cuenta con 377 psicólogos y 36 psiquiatras en 177 unidades de salud, donde se realizaron 268,688 acciones preventivas, impactando a 651,560 personas.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud refrenda su compromiso de cuidar la salud mental de la población, acercando servicios profesionales, gratuitos y oportunos a quien más lo necesita.

Redacción Notus15 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información