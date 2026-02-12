Panistas vs morenistas en el congreso por aumento en sarampión

Guanajuato, Guanajuato.- El tema del aumento de casos de sarampión en el país fue uno de los temas de debate en la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Guanajuato.

Todo empezó cuando el morenista Antonio Chaurand Sorzano dijo en asuntos generales que el sarampión era un tema serio y que debía atenderse, que existen disponibles 28 millones de vacunas y que ahora corresponde a cada estado la aplicación, lo que ratifica la importancia de sumar las acciones del estado y la federación.

La panista Angélica Casillas Martínez indicó que en 2019 no se incluyeron las dosis requeridas de la vacuna, a pesar de formar parte del esquema básico; que el patrón era repetido, y que cada peso no aplicado era vacunas que no se adquirieron, por lo que las fallas se ven ahora en el brote que tiene el país.

José Erandi Bermúdez Méndez, también panista, calificó como grave el actual brote de sarampión y refirió que la causa principal es la eliminación de las campañas nacionales de vacunación durante la administración federal anterior, y recordó que México fue pionero a nivel mundial en la aplicación de biológicos en centros educativos.

Chaurand Sorzano reconoció que hubo una disminución en la aplicación de vacunas durante el sexenio anterior, aunque precisó que esto derivó de la necesidad de desarticular esquemas de corrupción en la compra de medicamentos y de la atención prioritaria a la pandemia de COVID-19.

Finalmente, el ecologista Sergio Alejandro Contreras Guerrero anunció la presentación de una propuesta de punto de acuerdo relativo a la problemática que presenta el país en cuanto al brote de sarampión y la necesidad de actuar a tiempo para cuidar la salud de los más vulnerables.

Hubo otros “rounds” de debate, entre ellos el tema de la inseguridad.