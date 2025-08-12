Refuerza seguridad en Irapuato con Operativo Células Mixtas en coordinación con FSPE y Guardia Nacional

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer las labores de seguridad, vigilancia y prevención, el Gobierno Municipal de Irapuato, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lleva a cabo operativos coordinados con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Guardia Nacional.

Este despliegue estratégico denominado Operativo Células Mixtas, se realiza en colonias, comunidades y zonas de alta afluencia en el municipio, con el propósito de inhibir conductas antisociales y delictivas a fin de recuperar espacios públicos que permiten a niñas, niños y jóvenes disfrutar de sus actividades cotidianas de forma segura.

Dichos dispositivos de seguridad con el apoyo de un helicóptero de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se llevan a cabo todos los días en diferentes horarios en la zona urbana y rural con patrullajes preventivos, recorridos pie a tierra y presencia disuasiva en puntos estratégicos.

Asimismo, se atienden los reportes ciudadanos y se verifican situaciones que pudieran representar un riesgo para la tranquilidad de la población en general.

La coordinación entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno permite una respuesta más rápida y efectiva, reforzando la cercanía con la ciudadanía, a la que se continúa invitando a sumarse a la prevención a través de la denuncia oportuna al Sistema de Emergencias 911 y Denuncia Anonimia 089.

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta con autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad de todas y todos para consolidar un Irapuato más seguro y ordenado.