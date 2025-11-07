Procesan a hombre que “asfixió” a su esposa en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía evalúa interponer apelación al estimar acreditados los elementos del delito de feminicidio. La Fiscalía General del Estado a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, imputó a EDER “N” por el delito de feminicidio, derivado de los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2025 en la ciudad de León. Tras el análisis de los datos de prueba, la Jueza de Control resolvió vincularlo a proceso penal por el delito de homicidio.

Ante un Tribunal, los agentes del Ministerio Público presentaron los resultados de las investigaciones realizadas por agentes de investigación criminal, peritos y analistas de información, quienes acreditaron que, en un domicilio de la colonia Héroes de León, el imputado sostuvo una discusión con la víctima en su domicilio y posteriormente le provocó la muerte por asfixia mecánica por sofocación. Como resultado, EDER “N” fue vinculado a proceso penal por homicidio y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, fijándose un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Tras la resolución judicial, la Fiscalía General del Estado analiza la interposición de un recurso de apelación, al considerar que los datos de prueba presentados sí acreditan la existencia de razones de género y que los hechos se desarrollaron en un contexto que configura el delito de feminicidio.

La institución reitera su compromiso con la procuración de justicia con perspectiva de género y continuará aportando, con firmeza y rigor técnico-jurídico, los elementos necesarios que, desde el ámbito de su competencia, contribuyan a garantizar el acceso pleno a la justicia y la protección integral de los derechos de las víctimas.