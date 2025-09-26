Seleccionan a estudiantes que representarán a Guanajuato en la Olimpiada Nacional de Biología 2025

Guanajuato, Gto.- Concluyó la XXXV Olimpiada Estatal de Biología 2025, organizada por la Universidad de Guanajuato (UG) y la Secretaría de Educación (SEG) del Gobierno del Estado, en la que fueron seleccionados cuatro estudiantes de Nivel Medio Superior que representarán a Guanajuato en la Olimpiada Nacional, a celebrarse en noviembre en Oaxaca.

Se trata de: Aranzazú Chiquito Vázquez, de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca; Mariana Elizabeth Olmos Juárez y Fernando Barrón Robledo, ambos de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León y Ángel Damián Arroyo Pérez, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECYTEG) Celaya.

Cabe citar que la Olimpiada Nacional de Biología es auspiciada desde 1990 por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) en coordinación con Universidades y autoridades educativas, con el fin de incentivar a jóvenes talentos y despertar su interés en las ciencias naturales.

En los laboratorios de la División de Ciencias Naturales y Exactas (DCNE) del Campus Guanajuato de la UG, se realizó la tercera etapa de la Olimpiada Estatal, en la que 12 estudiantes seleccionados en la segunda etapa y que pasaron a la final estatal, iniciaron el proceso de capacitación con la asesoría de 13 profesores(as) del Departamento de Biología.

Las y los 12 estudiantes preparatorianos que participaron en esta etapa, iniciaron su periodo de capacitación desde el 30 de junio al viernes 1 de agosto, con las asignaturas de Biología Celular, Bioquímica, Metabolismo, Microbiología y Anatomía y Fisiología Humana e Inmunología. A partir del 9 de agosto al 13 de septiembre, se continuó con las asignaturas de Anatomía y Fisiología Animal, Genética y Fisiología Vegetal.

La aplicación del examen estatal de la Olimpiada de Biología 2025 fue el sábado 20 de septiembre y, una vez concluido, las y los asesores, representantes de los subsistemas del Nivel Medio Superior, Delegada y Co-Delegada Estatal del Concurso, se reunieron en el Auditorio “Efraín Gómez Durán” de la DCNE, para hacer la sumatoria del puntaje para cada estudiante.

La Mtra. Juana López Godínez es la Delegada Estatal y la Dra. Juana Elizabeth Reyes Martínez, la Co-Delegada Estatal del certamen; ambas docentes de la DCNE del Campus Guanajuato.

Aunque todas y todos los estudiantes obtuvieron muy buenos puntajes, por el reglamento de la Coordinación Nacional de la Olimpiada de Biología solo cuatro pueden formar el selectivo que representará al Estado de Guanajuato.

En esta cuenta, las y los cuatro estudiantes que representarán al Estado de Guanajuato en la XXXV Olimpiada Nacional de Biología 2025, a celebrarse en la Ciudad de Oaxaca del 10 al 13 de noviembre del presente año son: Aranzazú Chiquito Vázquez, de la Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca; Mariana Elizabeth Olmos Juárez y Fernando Barrón Robledo de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León y Ángel Damián Arroyo Pérez, del CECYTEG Celaya.

El mismo sábado 20 de septiembre, se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación de la Olimpiada Estatal de Biología 2025, en reconocimiento a la disciplina, compromiso y esfuerzo de las y los 12 estudiantes que llegaron a esta etapa.

En el presídium estuvieron el Dr. Artemio Jiménez Rico, Secretario Académico en representación del Dr. Martín Picón Núñez, Rector del Campus Guanajuato; el Mtro. Aldelmo Emmanuel Israel Reyes Pablo, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG; el Dr. Héctor Hernández Escoto, Director de la División de Ciencias Naturales y Exactas.

También asistieron la Dra. Araceli Jacobo Azuara, Secretaria Académica de la DCNE; la Dra. Hortensia Patricia Cuéllar Mata, Directora del Departamento de Biología, la Mtra. Juana López Godínez, Delegada Estatal de la Olimpiada de Biología y María Salette Chiquito Vázquez, Medallista de Oro de la XXXIV Olimpiada Nacional de Biología 2024 por el Estado de Guanajuato.

Estuvieron presentes asesores(as), autoridades de Nivel Medio Superior, Olímpicos de ediciones pasadas, la Delegada Estatal de 1990 a 2022 y padres y madres de familia de las y los jóvenes participantes.

Una vez que el Dr. Héctor Hernández Escoto dio la bienvenida; la estudiante Salette Chiquito les dirigió un mensaje de aliento y se entregaron las constancias de participación, así como una medalla a los cinco estudiantes con el mejor puntaje.

Para concluir la ceremonia, el Dr. Artemio Jiménez Rico y el Mtro. Aldelmo Emmanuel Israel Reyes Pablo, felicitaron a las y los bachilleres, a quienes exhortaron a continuar con su interés por la ciencia.

Cabe mencionar que el Selectivo estatal continuará con su preparación, con miras a su participación en la olimpiada nacional y sus temas y tutores(as) serán: “invertebrados” por Ricardo Javier Torres Cervantes; “Ecología”, por Juan Pablo Huchin Mian; “Evolución”, por Suria Gisela Vasquez Morales; “Etología”, por Dennis Adrián Infante Rodríguez; “Biosistémica” por Dennis Adrián Infante Rodríguez y “Bioinformática” por Alberto Flores Martínez.