Avanza la contratación en Condumex, en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- El presidente de Manuel Doblado Adolfo Alfaro señaló que se sigue avanzando en la contratación de los 1200 empleos que tiene proyectado la empresa Condumex.

Alfaro aseguró que la empresa ha comenzado con la apertura de las primeras líneas de producción en donde ya 200 trabajadores están contratando, y señaló que se espera que para el término de este mes de octubre se contraten otros doscientos trabajadores más, para que inicien un periodo de capacitación.

El alcalde doblance fue optimista al mencionar que “parecía un sueño, que nunca iba a llegar una empresa de este tamaño a nuestro municipio, pero, ahorita ya es una realidad” y dijo a la ciudadanía que hay que aprovechar está oportunidad de empleo.

Así mismo, el mandatario municipal aseguró que la empresa continuará con las contrataciones, pues se estima que para el mes de diciembre las personas que sean contratadas alcancen la cifra de 560, casi la mitad de los 1200 empleos prometidos por Condumex.