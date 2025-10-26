Les pedían dinero para liberarlo: fue víctima de secuestro virtual

La víctima salió a trabajar como de costumbre, pero no regresó con su familia, el operativo de su rescate fue activado después del reporte a las autoridades

Purísima del Rincón, Guanajuato.- El Escuadrón Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, rescató sano y salvo a un ciudadano víctima de secuestro virtual.

El operativo fue activado al recibir un reporte a través de la línea 089 y el número 800TECUIDO, que provenía de un familiar, quien informó haber recibido llamadas donde le exigían dinero a cambio de liberar a la víctima.

En el reporte, los familiares de la víctima informaron que ésta había salido a trabajar y no regresó a su domicilio, generando preocupación entre sus familiares al no lograr contactarla.

Tras la llamada, el Escuadrón Antiextorsión activó el protocolo de atención inmediata. Luego de mantener comunicación constante con los familiares, se logró establecer contacto de manera momentánea con la víctima, quien alcanzó a pronunciar una palabra clave y esto permitió orientar la búsqueda.

El Escuadrón localizó a la persona en una zona urbana del municipio de Purísima del Rincón.  Se le brindó contención emocional inmediata y orientación sobre esta modalidad de extorsión conocida como secuestro virtual, y se le trasladó para reunirse con su familia.

