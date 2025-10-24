Irapuato, primer municipio del país en certificar a comerciantes del Centro Histórico en atención al cliente

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato es el único municipio del país que busca la Certificación en Atención al Cliente por Habilidades a través del Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), con el propósito de que los comercios del Centro Histórico mejoren la atención a visitantes, clientes y turistas.

Este es el primer grupo que concluye su proceso de capacitación; aún faltan tres grupos por capacitar durante 2025, con lo que se alcanzará un total de 144 comerciantes certificados, cubriendo así todas las plazas del primer cuadro de la ciudad. Con ello, se impulsa la educación, capacitación y sensibilización de quienes se dedican a esta importante labor.

Alejandro Miranda, coordinador del Centro Histórico, explicó que con estas acciones se refuerza el turismo en la zona y se profesionaliza a las y los comerciantes, ayudándoles a ofrecer un mejor servicio.

“Somos el primer municipio a nivel estatal y nacional que está siendo certificado por una instancia en materia de educación pública, y eso nos da mucho gusto. Bajo la visión de nuestra presidenta municipal, estamos llevando a cabo acciones de fortalecimiento y capacitación”, destacó Miranda.

María Díaz Plaza, docente del Cecati 80, fue la encargada de impartir la capacitación. Explicó que el curso brinda herramientas para que los locatarios fortalezcan sus negocios y aumenten sus ventas a través de una mejor atención al cliente.

“Este curso está enfocado en los comerciantes del Centro Histórico. Les compartimos estrategias para la atención al cliente y el manejo de su negocio: cómo deben vestir, mantener su espacio de trabajo limpio y cuidar la calidad de sus productos”, señaló.

Para 2026, se buscará extender esta capacitación hacia la Nave Porfiriana y los mercados de Irapuato, en un trabajo transversal con la Dirección de Mercados.