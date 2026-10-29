SEG otorga 393 apoyos académicos a docentes de Guanajuato para el ciclo escolar 2026-2027

Silao, Guanajuato.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) otorgó 393 apoyos académicos a figuras educativas de la entidad para el ciclo escolar 2026-2027, con el propósito de fortalecer la preparación del magisterio y generar nuevas oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes.

Del total, 250 corresponden a Becas-Comisión, de las cuales 118 son iniciales y 132 prórrogas para continuar estudios de posgrado. A estas se suman 143 becas iniciales con prestación laboral, modalidad que se reanudó este año y permite a las y los docentes avanzar en su formación académica sin separarse de sus funciones educativas.

Estas oportunidades buscan que los conocimientos adquiridos durante estudios de especialidad, maestría y doctorado se traduzcan en nuevas estrategias de enseñanza, herramientas pedagógicas y una atención más cercana a las necesidades del alumnado.

Formación docente para fortalecer las comunidades escolares

Durante el encuentro con las y los beneficiarios, Guadalupe Valenzuela Ríos, subsecretaria de Educación Básica, destacó que la formación continua del magisterio tiene un impacto que trasciende el desarrollo individual y contribuye al fortalecimiento de las comunidades escolares.

“Porque cada conocimiento que ustedes vayan adquiriendo en una maestría o bien en el doctorado que eligieron, no se va a quedar simplemente en un título; llega después a un salón de clase, llega a la escuela, llega a una niña, a un niño, a un adolescente”, expresó.

Asimismo, invitó a las maestras y los maestros a compartir los conocimientos adquiridos con sus comunidades educativas y aprovechar su preparación para responder a los desafíos actuales de la enseñanza.

“Porque cuando un maestro aprende, no aprende solamente una persona, aprende toda la comunidad”, enfatizó.

La subsecretaria también reconoció el trabajo coordinado entre las autoridades educativas y las secciones 13 y 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que permite impulsar oportunidades de crecimiento profesional para el personal docente, directivo y de supervisión.

Guanajuato impulsa la profesionalización docente desde 1994

Guanajuato cuenta con una trayectoria de apoyo a la profesionalización docente que se remonta a 1994, mediante programas de becas orientados a fortalecer la preparación académica del magisterio.

Con estas acciones, la SEG mantiene su compromiso con la formación continua de las y los educadores, bajo la premisa de que fortalecer sus conocimientos y capacidades contribuye a mejorar la enseñanza y ampliar las oportunidades educativas de las nuevas generaciones.