Guanajuato conmemora 100 años de la industria del calzado en León

León, Guanajuato.- La industria del calzado de León conmemoró sus 100 años de organización gremial, con un evento organizado por la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), en el que se reconoció a 150 empresas de larga trayectoria y se develó una placa conmemorativa.

Durante la ceremonia, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó la importancia de las familias y empresas que han dado vida al sector durante un siglo.

“Son cien años que transformaron el destino de muchas familias, de hombres y mujeres que frente a la adversidad eligieron trabajar y salir adelante, emprendedores que comenzaron en pequeños talleres y construyeron empresas que hoy son ejemplo para México y el mundo”, dijo la mandataria estatal.

La historia de esta industria se remonta a 1926, cuando León contaba con pequeños talleres donde mujeres y hombres trabajaban para sostener a sus familias. El directorio comercial de ese año registraba 105 talleres de calzado, seis encabezados por mujeres, además de 16 bancos de acabado y 10 zapaterías.

El 24 de mayo de 1926, fabricantes encabezados por José Padilla Moreno, propietario de la marca Búfalo, fundaron la Unión de Fabricantes de Calzado de León, como primer paso para organizar al gremio y defender sus intereses.

En 1942 obtuvo registro la Cámara Regional del Calzado de León. En 1968 se constituyó la actual CICEG y, en 1969, tomó protesta su primera mesa directiva.

El sector zapatero genera miles de empleos

A diciembre de 2025, la CICEG estaba integrada por 580 unidades económicas, de las cuales el 72 por ciento eran micro y pequeñas empresas, que representaban 36 mil 770 empleos.

“Estoy segura de que la continuidad de esta industria seguirá garantizada por la unidad del sector, porque la historia de esta Cámara del Calzado es también la historia de nuestra ciudad y de nuestro estado”, destacó Libia Dennise.

De acuerdo con los resultados de los Censos Económicos 2024 del INEGI, Guanajuato concentra el 74.3 por ciento del valor de la producción nacional del curtido y acabado de cuero y piel, así como de la fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos.

La entidad cuenta con 6 mil 225 unidades económicas en este subsector: 4 mil 228 en León, mil 123 en San Francisco del Rincón y 788 en Purísima del Rincón. En conjunto, estos municipios concentran más del 98 por ciento de los negocios del subsector.

A diciembre de 2025, Guanajuato produjo 162.35 millones de pares de calzado y exportó 51.88 millones de pares, por un valor de mil 034.59 millones de dólares.

El Gobierno de la Gente señaló que ha acompañado al sector y trabaja con la Federación, el municipio y las cámaras empresariales para impulsar condiciones de competencia justa.

“El Gobierno que encabezo seguirá avanzando de la mano con ustedes, porque los tiempos han cambiado en cien años, los retos evolucionan y las soluciones las debemos de construir en equipo, así que, cuenten con su Gobernadora”, concluyó Libia Dennise García Muñoz Ledo.

En el evento estuvieron presentes Juan Carlos Cashat Usabiaga, presidente de la CICEG; Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León; Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno; Segismundo Doguin Garay, responsable del sector Calzado, Textil y del Vestido de la Secretaría de Economía y representante del Gobierno de México; además de legisladores locales y federales, líderes de cámaras empresariales y representantes del sector cuero-calzado.