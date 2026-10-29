51 policías de San Miguel de Allende concluyen capacitación en habilidades humanas

Los elementos de la SSC participaron en la cuarta generación del programa “Yo Puedo, Gto Puede”, con formación en comunicación asertiva, liderazgo, empatía y toma de decisiones

Redacción Notus29 octubre, 2026

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Un total de 51 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Miguel de Allende concluyeron una capacitación enfocada en fortalecer sus habilidades de comunicación, liderazgo, empatía y atención a la ciudadanía.

La formación se realizó mediante el programa “Yo Puedo, Gto Puede”, impartido por la Secretaría del Nuevo Comienzo del Gobierno del Estado de Guanajuato, en coordinación con la SSC municipal.

Durante la administración del presidente municipal Mauricio Trejo, la profesionalización policial se mantiene entre las acciones institucionales de seguridad, con el propósito de fortalecer las capacidades del personal responsable de proteger y atender a la población.

Policías fortalecen comunicación y toma de decisiones

Los participantes integran la cuarta generación del programa, que complementa su preparación operativa con competencias orientadas a una actuación responsable y cercana a las personas.

Esta formación se vincula con El Modelo San Miguel, una visión de seguridad pública que combina preparación, prevención, coordinación institucional y atención ciudadana, para fortalecer tanto la capacidad operativa de las corporaciones como su servicio a la población.

Como parte de la capacitación, los 51 policías acreditaron evaluaciones de conocimientos y cumplieron con las actividades y ejercicios del programa, enfocados en comunicación asertiva, trabajo en equipo y toma responsable de decisiones.

La ceremonia de graduación se realizó en el Centro de Formación Policial (CEFOPOL) de San Miguel de Allende. Además, se contempla extender esta capacitación a más integrantes de la corporación.

Redacción Notus29 octubre, 2026

Redacción Notus

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