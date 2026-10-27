Secundaria Técnica 51 alcanza niveles esperados y avanzados en RIMA

Irapuato, Guanajuato.- Más del 60% de los estudiantes de la Secundaria Técnica No. 51 de Irapuato alcanzó niveles esperado y avanzado de aprendizaje en Español, Matemáticas y Ciencias, de acuerdo con la evaluación RIMA, informó Juan Luis Saldaña López, delegado regional IV de Educación.

El dato se dio a conocer durante la visita de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, al plantel, como parte del programa “La Presidenta en tu Escuela”, mediante el cual el Gobierno Municipal busca conocer las necesidades de las comunidades educativas y mantener contacto directo con estudiantes, docentes y directivos.

Destacan resultados académicos del plantel

Durante la visita, la alcaldesa participó en los honores a la bandera y dirigió un mensaje a las y los estudiantes sobre la importancia de continuar con su preparación académica, confiar en las personas de su entorno y construir un mejor futuro a través de la educación.

Alfaro García destacó que las juventudes deben contar con acompañamiento y orientación durante su desarrollo. También señaló que pueden recurrir a sus familias, maestras y maestros cuando necesiten apoyo o un consejo.

“Decirles, chicos y chicas, que siempre hay alguien que les puede dar la mano. Aquí tienen su primer círculo de confianza, que es la familia; tienen la escuela, sus maestras y maestros, que son personas en las que pueden confiar, y cuando sientan que necesitan un buen consejo, acudan a ellos”, expresó.

Por su parte, Saldaña López destacó el papel de la educación en el desarrollo del municipio y señaló que la Secundaria Técnica No. 51 se encuentra entre los planteles con mejores resultados de la región en la evaluación RIMA.

“Tenemos una Alcaldesa que entiende perfectamente que la educación es una herramienta muy importante para que un municipio salga adelante y se desarrolle. Estoy en una de las secundarias técnicas de la región que mejor le fue en la evaluación de RIMA”, apuntó.

¿Qué evalúa la prueba RIMA?

La evaluación RIMA, siglas de Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes, es un instrumento diagnóstico implementado por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) para identificar los niveles de aprendizaje de los estudiantes y detectar áreas de oportunidad que permitan fortalecer su formación académica.

El programa “La Presidenta en tu Escuela” contempla visitas a planteles educativos para escuchar las necesidades de cada comunidad escolar, fomentar valores cívicos y promover el respeto y el sentido de pertenencia hacia Irapuato y México.