Frustran robo de transporte de carga; un agresor abatido en Tarimoro

Tarimoro, Guanajuato.- Un presunto asaltante de transporte de carga fue abatido y uno más se dio a la fuga durante un enfrentamiento contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó que los agentes frustraron el robo en la carretera Celaya- Salvatierra, cerca de la empresa Mabe en Tarimoro.

De acuerdo con la información preliminar, el personal federal frenó un intento de asalto a la altura de la comunidad Cerro Prieto. Tras la llegada de las autoridades, los presuntos delincuentes trataron de escapar, lo que derivó en un intercambio de balas.

Uno de ellos perdió la vida y su compañero resultó lesionado, pero logró escapar.

En un comunicado, Omar García Harfuch señaló que se le dará seguimiento al caso:

“En coordinación con la @GN_MEXICO_ y las autoridades estatales, continuaremos fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación para identificar, detener y desmantelar a las organizaciones criminales dedicadas al robo de transporte. Nuestro objetivo no es solamente impedir robos, sino desarticular las estructuras delictivas que los hacen posibles y garantizar carreteras más seguras para todas y todos.

Mi reconocimiento a nuestros compañeros de la SSPC que hoy arriesgaron su vida en cumplimiento de su deber. Su valentía, compromiso y determinación son fundamentales para proteger a la ciudadanía”.