CJNG “con presencia” en la mitad del estado de Guanajuato

Guanajuato. Los 77 hechos delictivos en 23 municipios de Guanajuato, mostraron la presunta presencia del grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación operando al menos en la mitad del Estado.

Quema de vehículos, quema de tiendas de autoservicio, carreteras bloqueadas, ataques armados en diversos puntos de la entidad, fueron parte de las acciones que se han estado viviendo, luego de los hechos de violentos, posteriores a la muerte del líder delincuencial Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

El año 2025 Guanajuato, tuvo un total de 2 mil 035 homicidios, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y lo que advierte la situación que se vive en el Estado.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó de tres hechos delictivos más esta madrugada; uno en León y dos en Celaya. El primero fue la quema de una tienda de conveniencia y en los casos posteriores se registró el incendio de dos vehículos. Asimismo, se informó que todas las carreteras se encuentran sin incidencias y libres.

De acuerdo con la secretaría, se está realizando una investigación para aclarar si los incidentes a primeras horas de la mañana pertenecen a una respuesta del crimen organizado sobre los operativos del Gobierno Federal de Jalisco.