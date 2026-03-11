Secretaría de Salud impulsa atención médica respetando derechos humanos

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato impulsa acciones y proyectos orientados a garantizar una atención médica digna, respetuosa y libre de discriminación para las personas de la diversidad sexual y de género en las unidades de salud del estado.

Gabriel Cortés Alcalá, secretario de salud de Guanajuato, indicó que, como parte de estas estrategias, se han implementado procesos de capacitación en todas las unidades médicas, así como en unidades de apoyo, dirigidos a personal médico, de enfermería y administrativo.

Las capacitaciones buscan fortalecer la sensibilización del personal para que cualquier persona pueda acceder a los servicios de salud con confianza y sin ser objeto de juicio por su orientación sexual o identidad de género.

Durante las jornadas formativas se abordan temas relacionados con derechos humanos, diversidad sexual y de género, así como el enfoque de no discriminación en la atención médica.

También se promueve el uso adecuado del lenguaje incluyente, el respeto a la confidencialidad de las personas usuarias y la aplicación de lineamientos que permitan brindar una atención integral y respetuosa en las unidades de salud.

Con estas acciones, el sistema estatal de salud reafirma su compromiso de construir espacios seguros, accesibles y respetuosos para todas las personas, promoviendo una atención médica basada en la dignidad, la igualdad y el respeto a la diversidad.