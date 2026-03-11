Alcaldesa de León cada vez más cerca de MORENA

El alcalde de Salamanca Cesar Prieto, en una publicación, dice que la presidenta municipal de Irapuato Lorena Alfaro, falta en la foto

Esaú González Follow on X 11 marzo, 2026

León.- La alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez cada vez más cerca del grupo Morenista de Guanajuato, así lo dejo ver el alcalde de Salamanca Cesar Prieto a través de sus redes sociales.

En una fotografía posteada con un mensaje de amistad y de cercanía con Ale, el edil de Salamanca, en compañía del alcalde Morenista de Celaya Juan Miguel Ramírez Sánchez, posterior a la publicación señala también a la Presidenta Municipal de Irapuato Lorena Alfaro, a quien etiqueta y dice “que falto en la foto”.

En política nada es casualidad, Alejandra Gutiérrez ha mandado los mensajes de sus cercanías y reuniones políticas con los Morenistas, los cuales no desaprovechan la oportunidad de colgarse la estrella como líderes estatales de subirla a la plataforma política de Morena.

La desgracia de unos es la fortuna de otros, y tal parece que mientras el PAN cada vez pierde más militancia, Morena toma a la alcaldesa de León, como “carne de cañón” para enfrentar el próximo proceso electoral 2027, Alejandra Gutiérrez se torna a ser la que pudiera traicionar los principios del PAN señalando que ya no está a gusto como otros lo han hechos y la “novata” de Morena.

