Alcaldesa de León cada vez más cerca de MORENA

León.- La alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez cada vez más cerca del grupo Morenista de Guanajuato, así lo dejo ver el alcalde de Salamanca Cesar Prieto a través de sus redes sociales.

En una fotografía posteada con un mensaje de amistad y de cercanía con Ale, el edil de Salamanca, en compañía del alcalde Morenista de Celaya Juan Miguel Ramírez Sánchez, posterior a la publicación señala también a la Presidenta Municipal de Irapuato Lorena Alfaro, a quien etiqueta y dice “que falto en la foto”.

En política nada es casualidad, Alejandra Gutiérrez ha mandado los mensajes de sus cercanías y reuniones políticas con los Morenistas, los cuales no desaprovechan la oportunidad de colgarse la estrella como líderes estatales de subirla a la plataforma política de Morena.

La desgracia de unos es la fortuna de otros, y tal parece que mientras el PAN cada vez pierde más militancia, Morena toma a la alcaldesa de León, como “carne de cañón” para enfrentar el próximo proceso electoral 2027, Alejandra Gutiérrez se torna a ser la que pudiera traicionar los principios del PAN señalando que ya no está a gusto como otros lo han hechos y la “novata” de Morena.

Por: Esaú González Director General, Periodista y Columnista de Periódico Notus.