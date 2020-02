Se unirán al paro nacional “Un Día Sin Nosotras”

Guanajuato.- Hoy en día muchas mujeres de todo el país y del estado de Guanajuato viven a la expectativa e incertidumbre de ser víctimas de acosadas, secuestradas o ultrajadas, por ello sigue latente el tema del feminicidio en contra de las mujeres y muchas son las que se unirán el próximo 9 de marzo al paro nacional “Un Día Sin Nosotras” y “El Nueve Ninguna se Mueve”.

“ Un día sin Nosotras” ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando, “ El Nueve Ninguna se Mueve” es el Paro Nacional que se está preparando para el día 9 de marzo en todo el país mexicano.

Leticia es una mujer de 30 años que se unirá a este paro nacional “Un día sin Nosotras”, ella actualmente sale a trabajar para el sustento de su hijo y regresa a casa alrededor de las nueve de la noche, dice que en varias ocasiones se ha sentido insegura al caminar por las calles de la ciudad, esto por temor a todo lo que ha venido sucediendo en contra de las mujeres y niñas.

“Es muy feo todo lo que está pasando en el país y en nuestro estado de Guanajuato…yo en lo personal tomo ciertas medidas desde que salgo de casa y cuando regreso a mi hogar trato de no ir siempre por el mismo rumbo, tomar diferente rutas de camión, no dar información personal a gente desconocida y por las noches trato de salir acompañada de otras compañeras de trabajo a tomar mi camión y no traer nada de valor en mi bolso…a diario vivimos con inseguridad por todo lo que está pasando” dijo Lety trabajadora en una tienda de ropa en zona centro.

Lupita es otra joven que dijo sentirse insegura tanto para ir a la universidad como para ir a trabajar por las tarde y al momento de su regreso a casa.

“Ya no estamos seguras en ningún lado con todo lo que está sucediendo en todo el mundo y el país y en nuestra ciudad, secuestran a jóvenes… se las llevan… ya no estamos seguras a ninguna hora del día, yo sí me uniré a este paro el próximo 9 de marzo”, comentó la joven Guadalupe quien actualmente estudia la universidad y por la tarde trabaja medio tiempo en un restaurante.

Lupita dijo que a diario toma ciertas medidas de seguridad para regresar a casa sana y salva, una de ellas es mantenerse en constante comunicación con sus padres y sus hermanas, no caminar por calles muy solas y siempre tratar de regresar acompañada a su camión de regreso a casa.

Muchas son las mujeres que salen a las calles con miedo e inseguras para ir a sus trabajos, escuelas o realizar sus actividades cotidianas, por ello se unirán a este movimiento “Un Día Sin Nosotras , “ El Nueve Ninguna se Mueve”.