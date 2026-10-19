Condenan a responsable de desaparición de mujer en Irapuato; ella aún no aparece

Irapuato, Guanajuato.- Tras demostrarse su culpabilidad mediante un procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró una sentencia condenatoria acumulada de 20 años de prisión contra VÍCTOR HUGO “N”.

La pena se desglosa en 19 años de cárcel por el delito de desaparición forzada cometida por particulares en agravio de una mujer, más un año adicional por el cargo de posesión simple de narcóticos.

Los hechos que motivaron esta sanción penal ocurrieron la madrugada del 30 de abril de 2023, entre las 00:00 y las 01:00 horas. Según las indagatorias de la Fiscalía, la víctima se encontraba dentro de un departamento en la colonia Expo Fresas, en el municipio de Irapuato, cuando el ahora sentenciado irrumpió en el lugar.

Utilizando un arma de fuego para amedrentarla, “el kalimba” obligó a la mujer a abandonar el inmueble mediante empujones y sometiéndola por la fuerza al sujetarla de las manos. Desde ese momento, el paradero de la víctima permanece desconocido.

La investigación ministerial posterior y el cúmulo de pruebas recabadas por la autoridad judicial permitieron acreditar la plena responsabilidad de VÍCTOR HUGO “N”, concluyendo con la resolución del juez que lo obliga a cumplir las dos décadas tras las rejas.