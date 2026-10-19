IMSS Guanajuato acerca mastografías y servicios preventivos a mujeres

León, Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato instaló un mastógrafo móvil para realizar estudios a mujeres del grupo blanco de población, como parte de las acciones para reforzar la detección temprana del cáncer de mama.

La actividad se realizó durante una jornada de salud en la que también se promovieron la autoexploración, la alimentación saludable y la detección oportuna de esta enfermedad.

Ofrecen servicios preventivos y orientación

Como parte de las actividades, el IMSS instaló una Feria de la Salud con módulos de Enfermería, Área Médica, Nutrición y Estomatología, además de acciones coordinadas por el área de Prestaciones Sociales del Centro de Seguridad Social.

Personal del Voluntariado IMSS Guanajuato participó con la entrega de prótesis de mama artesanales. Asimismo, los módulos de atención se aprovecharon para realizar detecciones oportunas de padecimientos crónicos y aplicar vacunas.

Pacientes comparten sus experiencias

Durante la jornada, realizada en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se impartieron ponencias sobre prevención y apoyo emocional. También se formó un lazo humano conmemorativo y pacientes compartieron sus testimonios sobre la lucha contra la enfermedad.

El doctor Ángel Arnulfo Vargas Morales, coordinador de Salud Pública del IMSS en Guanajuato, destacó la importancia del acompañamiento a las mujeres que enfrentan este padecimiento.

“Hoy conmemoramos este día la lucha mundial contra el cáncer de mama, renovamos un pacto de amor, de acompañamiento y de humanidad, el cáncer no se mide en cifras, se comprende en los ojos de cada una de ustedes, al escuchar sus testimonios me conmovieron, ustedes mujeres que abrazan a su familia y su familia las abraza en cada amanecer que conquistan con valentía y en el coraje de quienes deciden dar esa batalla todos los días”, comentó.

Al evento asistieron integrantes del Consejo Consultivo Delegacional, directivos de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 y No. 48, integrantes del Cuerpo de Gobierno delegacional y personal de las áreas médicas y administrativas.