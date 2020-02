Se salva de ser secuestrada en Floresta

Irapuato, Guanajuato.- Sharon, una joven de 25 años de edad se dirigía a su trabajo aquel día lunes, ella iba caminando alrededor de las 7:50 de la mañana, llegando al “bara” se dio cuenta que un carro iba muy lento, ella pensaba que se iba a estacionar.

Al momento de cruzar la calle el carro acelera y se le pone enfrente a la joven evitando que pasara, ella al ver eso inmediatamente con miedo rodeo el carro, que al parecer era un Vento color rojo.

En el instante que ella pasa por detrás del carro un hombre de tes blanca, alto, con una camisa de manga larga, pantalón de mezclilla y cabello oscuro se bajó diciéndole “A dónde vas, yo te llevo” insistiéndole a Sharon de una forma grosera.

El hombre usando la violencia trata de subir a la irapuatense al carro, en ese momento una pareja de personas adultas se dan cuenta de lo que está sucediendo y grita uno de ellos “Suéltala Cabron” aproximándose al auxilio de Sharon “Suéltala es nuestra hija”…

“En ese instante de terror el tipo voltea, me suelta, se sube a su carro y se arranca, fue ahí cuando sentí alivio, Los señores se acercaron conmigo y me llevaron a mi destino, jamás se hicieron de la vista gorda, estoy tan agradecida con ellos por lo que hicieron, me tranquilizaron e hicieron todo lo posible para llegar a casa sana y salva, por favor, ¡Cuídense Chicas!” concluyó Sharon.