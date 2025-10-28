Se paraliza el sistema de transporte público en Guanajuato

Guanajuato.- El sistema de transporte público del estado colapsó este martes debido a los bloqueos carreteros realizados por los agricultores, que aún no han llegado a un acuerdo con el gobierno federal para establecer un precio justo por el maíz y el trigo. Flecha Amarilla, Unebus, Primera Plus, ETN y otras empresas de transporte foráneo han paralizado sus servicios.

Desde primeras horas de la mañana, los horarios de llegada de los autobuses a sus destinos se vieron modificados por el cierre de vialidades. La carretera federal 45 de Salamanca a Celaya, la carretera Irapuato a Abasolo, el libramiento de Comonfort a San Miguel de Allende, entre otras zonas, detuvieron los trasnportes.

Las centrales de autobuses dejaron de vender boletos y advirtieron de un retraso considerable de los camiones. Desde el pasado lunes hubo personas que se quedaron varadas, que no pudieron salir de sus municipios o regresar a ellos. Además de que empresas como Flecha Amarilla anunciaron la suspensión total de rutas por tiempo indefinido.

Supuestamente, algunos vehículos públicos operan con una actividad reducida, sin embargo, con cada hora que pasa se notifica la toma de vialidades que no habían sido cerradas. Por ello, el traslado por carretera es casi nulo.