Desapariciones, migrantes y violencia: temas del Premio Nacional de Periodismo

Guanajuato, Guanajuato.- La rectora general de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, celebró que el Premio Nacional de Periodismo (PNP) haya tenido como ganadores a periodistas de diferentes entidades, pero lamentó que las temáticas predominantes fueran la migración, las desapariciones forzadas, la violencia de Estado, la gentrificación y la discriminación.

La Universidad de Guanajuato, asumió la presidencia del Consejo en 2025 y por tal motivo dio a conocer la lista de personas ganadoras, en rueda de prensa transmitida en vivo a través de plataformas digitales. En ella tuvieron la participación presencial y remota de un jurado integrado por 21 expertos en periodismo, comunicación y docencia, provenientes de 12 entidades federativas.

Entre los galardonados, se destacaron figuras como Gonzalo Rocha González Pacheco, quien recibió una mención honorífica en la categoría de Caricatura, Historieta y Cartón Animado por su obra «De la retórica a la realidad», publicada en La Jornada. Esta pieza, que critica sin palabras la tensión entre el discurso político de un país vecino y su relación con México, fue elogiada por su capacidad para resumir temas clave en la conversación pública mediante el poder de la imagen. Rocha, también finalista en la misma categoría con «Las pistas de Ayotzinapa», representa el uso innovador del humor gráfico para denunciar injusticias históricas.

Otro premiado notable fue Hans-Máximo Musielik Morera, ganador en la categoría de Fotografía por su ensayo «Entre la saturación y la esperanza, retratos de la migración en el centro de México», publicado en Julio Astillero. El jurado valoró su equilibrio entre documentación periodística y estética humana, utilizando la luz natural para capturar el cansancio, la dignidad y la espera de los migrantes. En un panorama mediático saturado de imágenes deshumanizantes, esta obra propone una «ética de la mirada» que convierte la fotografía en un puente testimonial, no en un espectáculo.

Finalmente, Alejandra Janik von Bertram Wilhelm (Alejandra Xanic) fue honrada con el Premio a la Trayectoria, un reconocimiento unánime por su labor en el periodismo de investigación. Formada como reportera de calle, Janik ha fiscalizado el poder, documentado abusos y combatido la corrupción mediante el uso creativo de archivos, solicitudes de información y bases de datos. Su impulso a iniciativas como MasterLab en Quinto Elemento Lab ha profesionalizado la edición investigativa y formado a nuevas generaciones. Como miembro de la Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN), su liderazgo discreto y ético la posiciona como una referencia imprescindible en México y América Latina.

El jurado, representado por Joatam Debasave (presidente) y otros integrantes de universidades y medios, emitió un pronunciamiento colectivo urgiendo a revalorizar el periodismo profesional frente a la desinformación. Se recibieron 1,141 trabajos de los 32 estados, evaluándose 1,085 tras un proceso riguroso que culminó en ocho días de deliberación. La ceremonia culminó con un llamado a la sociedad para defender el derecho a la información veraz, y se anunció que la entrega formal de premios se realizará el 3 de diciembre.

Ganadores guanajuatenses

En esta ocasión no hubo periodistas guanajuatenses que ganaran el PNP. En 2022, las guanajuatenses Verónica Espinosa, Gabriela Montejano, Melissa Esquivias y Alfonsina Ávila ganaron en categoría de periodismo Multiformativo con un reportaje sobre desapariciones, publicado por Quinto Elemento Lab.

Ese mismo año, María Carmen Pizano López, Edith Domínguez Pérez, Kennia Velázquez Carranza, Einnar Espinosa Gaviño, Nicolás Aranda, Miguel Ángel Cabrera Cervantes, Arnoldo Cuéllar y Daniel Moreno, de PopLab ganaron en categoría de reportaje con un trabajo sobre la explotación de mantos acuíferos por parte de la industria refresquera. El mismo colectivo ganó el 2021 con un reportaje sobre Carlos Zamarripa.

El periódico AM de León ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2009 por el reportaje “La cruda realidad de la trata de personas en Guanajuato”, en tanto que ese mismo año, el a.m. de Celaya ganó por la crónica “Mi vida con el narco”, de Edgar David Piñón Balderrama, quien en ese momento era director del medio.

Lista de Ganadores y Menciones Honoríficas

Gonzalo Rocha González Pacheco

Categoría: Caricatura, Historieta y Cartón Animado (Mención Honorífica)

Título: De la retórica a la realidad

Medio: La Jornada

Gonzalo Rocha González Pacheco (finalista)

Categoría: Caricatura, Historieta y Cartón Animado

Título: Las pistas de Ayotzinapa

Medio: La Jornada

Hans-Máximo Musielik Morera

Categoría: Fotografía (Premio)

Título: Entre la saturación y la esperanza, retratos de la migración en el centro de México

Medio: Julio Astillero

Alejandra Janik von Bertram Wilhelm (Alejandra Xanic)

Categoría: Trayectoria (Premio)

Título: N/A

Medio: N/A

Carlos Carabaña Ruiz del Árbol

Categoría: Caricatura, Historieta y Cartón Animado (Premio)

Título: Guía práctica para derrotar gigantes inmobiliarios

Medio: Chilango

Antonio Rodríguez Mundaca

Categoría: Crónica y Periodismo Narrativo (Premio)

Título: Chander, el niño futbolista fusilado por policías

Medio: El Muro MX

Francisco Javier Rodríguez Lozano

Categoría: Entrevista (Premio)

Título: No sabía qué tan fuerte era hasta que fue mi última opción…

Medio: Vanguardia

Emanuel Jiménez Portilla

Categoría: Periodismo Científico (Premio)

Título: No saben de mí

Medio: RTV Veracruz

Naysheli Melina Castillo García

Categoría: Periodismo Cultural (Premio)

Título: Instrumentos musicales indígenas

Medio: Canal 11

Adrián López Ortiz

Categoría: Periodismo de Opinión (Premio)

Título: Cuyacán, la mentira que nos trajo aquí

Medio: Noroeste

Rocío Hidalia Gallegos Rodríguez

Categoría: Reportaje (Premio)

Título: A ellos no les vamos a abrir…

Medio: La Verdad Juárez

Beatriz Torres Guillén

Categoría: Crónica (Mención Honorífica)

Título: Chiapas, territorio tomado

Medio: El País México

Francisco Javier Quintero Flores y Francisco Javier Marín

Categoría: Entrevista (Mención Honorífica)

Título: Retrato íntimo de una madre inquebrantable

Medio: La Verdad Noticias (medio digital)

Enrique Cordero Pérez, Eduardo Torres Revilla y Gerardo Cháirez Flores

Categoría: Entrevista (Mención Honorífica)

Título: Historias de Aquí y de Allá

Medio: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (medio público digital y broadcast)

Lilia Saúl Rodríguez

Categoría: Periodismo de Opinión (Mención Honorífica)

Título: Los dilemas éticos de trabajar con filtraciones

Medio: Revista de la Universidad de México (revista académica con presencia digital)

Ana Belén Tinajero Flores

Categoría: Reportaje (Mención Honorífica)

Título: ¿Qué pasa con las familias obligadas a abandonar su hogar después de un feminicidio?

Medio: Volcánicas (medio digital independiente)

Juliana Jiménez Jaramillo, Marta Olivia López Medellín, Luisa Fernanda López Arias, Martina María de los Ángeles Mariscal Pio V, Isabel Mateo Sinojosa, Brenda Medina Ramírez, Pablo Medina Uribe, Eulimar Núñez Socorro, José Luis Osuna Mujica, José Luis Peña Redonda Martínez, Marta Planes Pérez, Delfín Reuter Ronnie, Rojas Hidalgo, María Teresa Ronderos, Alejandra Saavedra López, Rodrigo Sainz de la Garza, Damián Sánchez Bonmati y Cristian Trujillo Gallegos

Categoría: Reportaje (Mención Honorífica)

Título: Trailers Trampa para Migrantes

Medio: Un 2×3 Tamaulipas, Chiapas Paralelo, Noticias Telemundo, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vía de Página, Plaza Pública, Contracorriente, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Ibérica (colaboración en medios digitales independientes e internacionales)

Otros finalistas mencionados incluyen obras en diversas categorías, como Claudia Victoria Arriaga Durán y Houston Armando Ortegón Casanova en Caricatura («14 años de injusticia», Proyecto Libres, medio digital independiente), Mateo Peraza Villamil en Crónica («Sobrevivir al Suicidio en Yucatán», Revista Gatopardo, revista digital), entre otros, reflejando la diversidad geográfica y temática del periodismo mexicano, con un claro predominio de plataformas digitales independientes.