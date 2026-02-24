Aplican más de 6 mil vacunas contra sarampión

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud informa que tan solo el sábado y domingo 6,774 dosis contra el sarampión en 15 Macropuntos de aplicación.

En total de abril del año pasado a la fecha se han aplicado más de 530,000 dosis a la fecha.

Además de otras 1,951 dosis de otro tipo de vacunas como Hexavalente, influenza, neumococo, rotavirus, hepatitis B

El secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá informó que se mantiene más que nunca el control del sarampión en los 46 municipios; motivo por el cual la vacunación continúa de manera vigente en los Centros de Salud de la Gente.

Reconoció al personal de enfermería de las Jurisdicciones Sanitarias que se sumaron este fin de semana pasado a la vacunación de la gente.

Es importante que la población conozca las características de esta enfermedad además de la importancia de contar con el esquema de vacunación completo, aunque en este momento no existe transmisión activa del virus en territorio guanajuatense.

Se deben vacunar niños y niñas de 12, 18 meses de edad y 6 años de edad cumplidos o bien si se pertenece al grupo de 10 a 49 años y no existe antecedentes de vacunación, mayores de 50 no es necesario solicitarla.

Cortés Alcalá agregó que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante la inmunización, por lo que se hace un llamado a madres, padres, tutores, estudiantes y personal educativo a completar su esquema de vacunación.

Es altamente contagiosa y se transmite por gotitas de saliva al toser o estornudar, aunque se propaga con facilidad, puede prevenirse eficazmente con vacunas.

Los síntomas más frecuentes se encuentran: fiebre, congestión nasal, ojos rojos o irritados, manchas pequeñas dentro de la boca, erupción en la piel que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo, si no se atiende a tiempo, puede ocasionar complicaciones, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.

La vacuna de la doble viral (SR) está dirigida a adolescentes y personas adultas, se recomienda para quienes no han sido vacunados o no tienen certeza de haber recibido esta dosis.

Otras recomendaciones generales son mantener ventiladas las aulas y áreas comunes, realizar higiene frecuente de manos, mantener limpios salones, mobiliario y áreas compartidas.

Además de verificar que los niños y niñas tengan esquemas de vacunación completos, si se presentan síntomas respiratorios guardar reposo y evitar asistir a la escuela, buscar atención médica oportuna, no automedicarse, usar cubrebocas al convivir con otras personas, porque la prevención es tarea de todas y todos.