Promueven el séptimo Festival del Día de los Muertos en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Anuncia el programa para la séptima edición del Festival del Día de Muertos en la capital.

La presidenta municipal, Samantha Smith, junto con la regidora Liliana Preciado y autoridades de China, de Guanajuato, San Luis Potosí y de la capital acudieron a Ciudad de México y San Luis Potosí, para presentar oficialmente este gran evento y hacer una invitación para que los entusiastas de nuestras tradiciones acudan a Guanajuato del 29 de octubre al 2 de noviembre, a vivir una fiesta que une el pasado y el presente, lo terrenal y lo espiritual.

En rueda de prensa en la ciudad de San Luis Potosí, Samantha Smith destacó actividades como el recorrido sensorial en la calle Subterránea, la ofrenda monumental en honor a José Alfredo Jiménez, presentaciones artísticas y musicales, exposiciones venta artesanal; la procesión de Los Angelitos, el Tapete de la Muerte y el desfile de calaveras y catrinas. También informó que se espera una derrama de 291 millones de pesos, más de 197 mil asistentes y ocupación hotelera del cien por ciento.

La calle Subterránea se convertirá nuevamente en el Túnel de Tradición, el epicentro de la creatividad, expresiones populares, música, arte, gastronomía y rituales tradicionales. Con San Luis Potosí como estado invitado; Real de Catorce, San Luis Potosí y Catemaco como ciudades invitadas, y China como país invitado, se fortalece la proyección internacional de esta gran fiesta.

Yolanda Cepeda Echavarría, secretaria de Turismo del Estado de San Luis Potosí, compartió la emoción que causa participar en este festival, “vamos a ir todo un contingente de todo el estado potosino, y la máxima celebración de Xantolo (célebre prehispánica de Día de Muertos de la Huasteca Potosina) que tenemos”, informó la funcionaria.

La ciudad de Guanajuato se volcará en la conmemoración del Día de Muertos, con la colaboración de la cadena de valor turística: restaurantes con menús especiales y ambientación, rutas temáticas y recorridos, así como paquetes promocionales, que harán de esta, una experiencia inolvidable, tanto para visitantes como para locales.