Se desgarra megabandera en el Congreso del Estado

Guanajuato, Gto.- La rutina informativa de una fecha especial se vio rota por la anécdota: la bandera monumental que era izada en la explanada del Congreso del Estado tuvo un desagarre. Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, fieles al protocolo del caso, se esforzaron para que el lábaro patrio no tocara el piso. Finalmente, sí pasó.

La otra ceremonia similar, realizada en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas y encabezada por la presidenta municipal Samantha Smith no tuvo contratiempos.

En el Congreso del Estado, diputadas y diputados de la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato rindieron homenaje a la bandera como parte del ceremonial por el aniversario del inicio de la Independencia de México.

El acto cívico fue encabezado por el diputado morenista Ernesto Millán Soberanes, quien dijo que la Independencia de México representa el nacimiento de una nación libre y soberana, además de ser un hecho histórico de grandes proporciones que vino a transformar la vida política, económica y social de la nación.

Y ya metido en temas actuales, afirmó que la función legislativa debe construir un mejor país que defienda a sus migrantes, respete los derechos humanos, brinde oportunidades de desarrollo y garantice la seguridad para vivir en paz, conscientes de que se tiene el talento para lograrlo.

El acto protocolario estuvo conformado con una ceremonia para rendir honores al Lábaro Patrio y entonar el Himno Nacional y del Estado, y se compartió con los asistentes los momentos y personajes más trascendentales del movimiento de Independencia por parte de las alumnas y alumnos de la primaria del Instituto Santa Fe de Guanajuato.

En el acto cívico estuvieron presentes las diputadas Carolina León Medina, Yesenia Rojas Cervantes, Susana Bermúdez Cano y Maribel Aguilar González; así como los diputados Ernesto Millán Soberanes, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Rodrigo González Zaragoza, Jesús Hernández Hernández y Antonio Chaurand Sorzano.

También asistió el secretario general Javier Torres Mereles; la comunidad estudiantil de la primaria del Instituto Santa Fe de Guanajuato; así como personas funcionarias y servidores públicos de la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.

Estas personas fueron testigos de cómo la bandera se desgarró y les emocionó ver cómo las y los uniformados se esforzaron para que no tocara el piso. Al romperse, fue inevitable y debieron retirarla.

En la Alhóndiga

La otra ceremonia de celebración del inicio de la gesta independentista fue en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. El acto, en el que participaron autoridades municipales y escolares, inició con una reseña del historiador Eduardo Vidaurri, cronista de la ciudad, sobre la situación que predominaba en la zona en 1810 e hizo una relatoría de cómo los conspiradores encabezados por Miguel Hidalgo decidieron iniciar una insurrección.

Narró cómo Hidalgo y los insurgentes iniciaron el proceso de rebelión hasta el momento en que llegaron a la ciudad de Guanajuato.

Samantha Smith encabezó también la ceremonia de entrega del fuego simbólico a estudiantes integrantes del Pentatlón, que tendrán como objetivo hacer el recorrido en recuerdo de la gesta independentista.

El fuego simbólico de nuestra independencia, nos recuerda que la libertad se mantiene viva en cada paso que damos como sociedad, les dijo la alcaldesa.

A diferencia de lo que pasó en el Congreso, ahí no hubo contratiempo.