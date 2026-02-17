Refuerzan cerco sanitario en Pénjamo ante riesgo de sarampión en estados vecinos

Pénjamo, Guanajuato.- Con el objetivo de mantener a Pénjamo como un municipio saludable y proteger a la población infantil ante el panorama nacional, se llevó a cabo una sesión de trabajo de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del H. Ayuntamiento.

La reunión, convocada por la Regidora Presidenta de la Comisión, Katia Susana Alvarado Hernández, contó con la participación de la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina, así como de directivos y personal médico de la Jurisdicción Sanitaria VI, CESSA Pénjamo y CESSA Santa Ana Pacueco.

Durante el encuentro, las autoridades sanitarias presentaron un informe detallado sobre la situación actual del sarampión. Se destacó que, si bien en el estado de Guanajuato se han detectado únicamente cinco casos y en Pénjamo se mantiene en cero casos, es vital no bajar la guardia.

Esto cobra especial relevancia dada la ubicación geográfica de Pénjamo, al ser colindante con los estados de Jalisco y Michoacán, entidades que sí presentan un número considerable de contagios. Por ello, se acordó reforzar el “cerco sanitario” mediante la prevención.

Acciones clave anunciadas:

Vacunación Garantizada: Se confirmó la existencia plena de vacunas suficientes para cubrir la demanda. Búsqueda Intencionada: El sector salud realiza recorridos para identificar a personas que no cuenten con su esquema completo. Llamado a la Corresponsabilidad: Se exhorta a padres y madres de familia a revisar la Cartilla Nacional de Salud de sus hijos; la vacuna Triple Viral (SRP) debe aplicarse al año y a los 18 meses de edad.

En su intervención, la Alcaldesa Yozajamby reiteró la total disposición del Gobierno Municipal para sumar esfuerzos. “Cuenten con nosotros para difundir el mensaje y apoyar en lo necesario; nuestra responsabilidad es coadyuvar para que las familias de Pénjamo estén protegidas”, señaló.